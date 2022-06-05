В Волжском на месте закрывшегося «Радежа» появится «Пятерочка»

При этом многие бывшие магазины «Радеж» в Волгограде и в Волжском до сих пор остаются незаселенными.
Общество 05.06.2022 15:30
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05.06.2022 15:30
При этом многие бывшие магазины «Радеж» в Волгограде и в Волжском до сих пор остаются незаселенными.
В Волжском на месте закрывшегося супермаркета «Радеж» в старом центре города откроется «Пятерочка». Как сообщает ИА «Высота 102», помещение рядом с колхозным рынком по адресу проспект Ленина, 44 торговая сеть займет после ремонта, который сейчас здесь идет. Ходом ремонта живо интересуются прохожие, привыкшие к тому, что здесь располагался супермаркет. Рабочие обещают закончить его к середине лета.Между тем, ранее сообщалось, что магазины «Радеж», о прекращении деятельности которых сообщил бизнесмен Юрий Сударев, возьмет в аренду торговая сеть «Магнит». В компании в конце прошлого года заявляли, что имеют интерес к 58 помещениям – 41 в Волгограде, 15 - в Волгоградской области и еще 2 – в Ростовской области.
При этом многие бывшие магазины «Радеж» в Волгограде и в Волжском до сих пор остаются незаселенными.
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