Общество

Здравствуй, лето!: Сотрудники Волжского абразивного завода организовали для детей незабываемый праздник

Общество 06.06.2022 08:42 Новости компаний
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06.06.2022 08:42 Новости компаний



Солнечное субботнее утро началось для почти двухсот детей сотрудников Волжского абразивного завода в санатории «Кристалл» вблизи реки Ахтуба. Здесь их встречала веселая музыка и любимые ростовые куклы – Черепашка Ниндзя и кукла Лол. Зайдя в уютную беседку, каждый из детей получил выбранную им самим детскую тату.
И все дружно собрались на церемонию награждения победителей конкурса «Мир начинается с детства». Именно с этих приятных событий и начался праздник. По итогам фотоконкурса «Счастливы вместе», где дети делали фото с питомцами, и конкурса «Я и лето» под громкие аплодисменты призами наградили более 30 человек.
  
 

Ну, а дальше дети разделились на группы. Малыши до 5 лет вместе с родителями отправились на сказочный спектакль, который заворожил их с первых же минут… 

 

Средняя, самая многочисленная группа, поделившись на 4 команды, отправилась на пиратский квест.


 
А старшеклассники – на тимбилдинг, где всё настраивало на знакомство друг с другом и сплочению коллектива. 



Пожалуй, самой активной группой была средняя. Ведь пиратство связано с поиском сокровищ, а найти эти сокровища всегда очень непросто. Надо было пройти массу препятствий, чтобы приблизится к заветной цели. Надо было угадать, что за предмет в руках у члена команды.


 
Или преодолеть препятствие, не прикоснувшись к паутине, перевернуть в отведенное время предметы нужной стороной, собрать из набора игрушечных костей скелет, и многое другое.


 
Но цель достигнута и, наконец, найден волшебный код от замка пиратского сундука. Ребята хором прокричали заветные цифры кода… Сокровище найдены! В них оказались воздушные шары, из которых можно было скрутить различные фигуры.


 
Для совсем маленьких организовали шоу мыльных пузырей. Удовольствие от такого радужного шоу получили не только малыши, но и их родители.


 
На этом приятные сюрпризы не закончились – каждый ребенок, почти как на Новый год, получил подарок. 
- Политика нашего предприятия – постоянная забота о сотрудниках и их семьях.  Завод регулярно организовывает различные мероприятия и праздники для детей и взрослых. Сегодня был отличный теплый день, комары и мошки не мешали. Кроме того, накануне были сняты все ковидные ограничения,  и нам наконец удалось вместе, большой дружной семьей ВАЗа, так активно провести время. Мы с удовольствием поздравили детей с прошедшим накануне Днем защиты детей и подарили им в первые дни лета незабываемые впечатления. Надеемся, что летние каникулы пройдут для них так же насыщенно и весело, - рассказали заводчане. 
 
 

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