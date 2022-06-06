Здравствуй, лето!: Сотрудники Волжского абразивного завода организовали для детей незабываемый праздник









Солнечное субботнее утро началось для почти двухсот детей сотрудников Волжского абразивного завода в санатории «Кристалл» вблизи реки Ахтуба. Здесь их встречала веселая музыка и любимые ростовые куклы – Черепашка Ниндзя и кукла Лол. Зайдя в уютную беседку, каждый из детей получил выбранную им самим детскую тату.

И все дружно собрались на церемонию награждения победителей конкурса «Мир начинается с детства». Именно с этих приятных событий и начался праздник. По итогам фотоконкурса «Счастливы вместе», где дети делали фото с питомцами, и конкурса «Я и лето» под громкие аплодисменты призами наградили более 30 человек.





Ну, а дальше дети разделились на группы. Малыши до 5 лет вместе с родителями отправились на сказочный спектакль, который заворожил их с первых же минут…









Средняя, самая многочисленная группа, поделившись на 4 команды, отправилась на пиратский квест.









А старшеклассники – на тимбилдинг, где всё настраивало на знакомство друг с другом и сплочению коллектива.













Пожалуй, самой активной группой была средняя. Ведь пиратство связано с поиском сокровищ, а найти эти сокровища всегда очень непросто. Надо было пройти массу препятствий, чтобы приблизится к заветной цели. Надо было угадать, что за предмет в руках у члена команды.









Или преодолеть препятствие, не прикоснувшись к паутине, перевернуть в отведенное время предметы нужной стороной, собрать из набора игрушечных костей скелет, и многое другое.









Но цель достигнута и, наконец, найден волшебный код от замка пиратского сундука. Ребята хором прокричали заветные цифры кода… Сокровище найдены! В них оказались воздушные шары, из которых можно было скрутить различные фигуры.









Для совсем маленьких организовали шоу мыльных пузырей. Удовольствие от такого радужного шоу получили не только малыши, но и их родители.









На этом приятные сюрпризы не закончились – каждый ребенок, почти как на Новый год, получил подарок.

- Политика нашего предприятия – постоянная забота о сотрудниках и их семьях. Завод регулярно организовывает различные мероприятия и праздники для детей и взрослых. Сегодня был отличный теплый день, комары и мошки не мешали. Кроме того, накануне были сняты все ковидные ограничения, и нам наконец удалось вместе, большой дружной семьей ВАЗа, так активно провести время. Мы с удовольствием поздравили детей с прошедшим накануне Днем защиты детей и подарили им в первые дни лета незабываемые впечатления. Надеемся, что летние каникулы пройдут для них так же насыщенно и весело, - рассказали заводчане.



