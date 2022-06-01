Волгоградскому пенсионеру за день собрали миллион рублей на квартиру

Волонтер из Москвы Елена Тришина спасла не один десяток людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. История пенсионера из Волгограда, живущего уже 15 лет в подвале жилого дома, не смогла оставить ее равнодушной. Как сообщает ИА «Высота 102», за сутки удалось собрать больше миллиона на новое жилье 76-летнему Валентину Ашуеву.

— Он удивительный человек. В свои 76 начинает каждое утро с зарядки с гантелями, увлекается бальными танцами, и… уже 15 лет ютится в сыром, холодном, полном тараканов подвале в центре Волгограда, — рассказала волонтер в своем посте в телеграм-канале.

Чтобы элементарно искупаться и постирать белье, Валентину Ашуеву приходиться добираться в другой район к своей партнерше по танцам.

— Так случилось, что после развода с супругой ему негде было жить и подвал стал единственным пристанищем. По соседству — ремонт обуви, ателье и какие-то хмурые комнатенки непонятного назначения. Ни воды, ни туалета! — добавляет Елена Тришина.

Несмотря ни на что, пенсионер не унывает и умеет находить радость в каждом дне. Волгоградец несмотря на возраст, мечтает работать профессиональным фотографом.

— Когда-то это было его любимым делом. Родная дочь Виолетта помогает, как может: продуктами и небольшими деньгами, но помочь как-то глобально у нее нет возможности… — рассказывает Тришина.

Чтобы изменить жизнь дедушки и помочь ему выбраться из этого подвала, волонтер объявила сбор для приобретения однокомнатной квартиры в Волгограде. За сутки удалось собрать чуть больше миллиона рублей.

— Ребят, я в шоке!!! Только что на карту пришел очень крупный перевод! Анна, я вас не знаю, спасибо вам ОГРОМНОЕ за такой вклад!!! Ребят! Вы не представляете, как я вам благодарна за то, что мы в очередной раз невозможное сделали возможным!!! СБОР ЗАКРЫТ!!! УРА!! — поделилась со своими подписчиками москвичка. (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Елена Тришина сообщила, что в пятницу уже есть возможность выйти на сделку. Сегодня для новой квартиры своего героя волонтер приобрела мебель и бытовую технику. Волонтер обещает в скором времени выложить итоговый видеоролик.

Фото и видео: Елена Тришина