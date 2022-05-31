В Волгограде пламя из полыхающего оврага подбирается к домам – фото

В Дзержинском районе Волгограда пожарные расчеты борются с огнем в овраге, расположенном рядом с домами на улице Шекснинской. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, огонь подбирается к жилым домам. От зданий его отделяют считанные десятки метров.





– Этот овраг горит регулярно. Жители Цыганского сваливают мусор в него, сами же и поджигают. Сегодня огонь распространяется быстро из-за ветра, – сообщают читатели «Высота 102». – Пожарные на месте, как могут противостоят этой стихии. Черным дымом заволокло все в округе.





По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило в 15.50. На месте работают сотрудники 15-й пожарно-спасательной части.

– Угрозы жилому массиву нет, – утверждают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.



