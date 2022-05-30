Администрация Волгограда уже второй раз согласовала АО «Стройтрансгаз» изменение сроков реконструкции нижней террасы Центральной набережной. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, заключено дополнительное соглашение о продлении работ до августа текущего года.

Необходимость продления работ связана с рядом объективных причин, прокомментировали в группе компаний «Стройтрансгаз».

Производство элементов для амфитеатра - колонн и балюстрады из дагестанского камня, обладающего повышенными характеристиками прочности и долговечности, заняло продолжительное время в связи с неблагоприятными погодными условиями в месте добычи материала. Стоит отметить, что монтаж данных конструкций уже стартовал.

Также в связи с текущей экономической ситуацией возникли сложности с поставками материалов, необходимых для монтажа слаботочных систем амфитеатра. На данный момент поставки материалов выполнены в полном объеме и в ближайшее время планируется приступить к устройству инженерных систем.

Кроме того, в связи с сезонным паводком временно приостановлены работы по устройству причальных сооружений - нанесению финишного бетонного покрытия на подпорные стены, установке ограждений, окраске железобетонных конструкций, монтажу кнехтов (сооружений для крепления тросов судов). После схода паводка и просыхания конструкций набережной работы возобновятся и будут оперативно завершены.

В настоящее время на объекте завершается благоустройство территории набережной - укладка асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, тактильной плитки, обозначающей опасные зоны и перепады для слабовидящих и маломобильных групп населения.

Кроме того, на финишную прямую выходят работы по озеленению территории - новую парковую зону площадью порядка 16 гектар украсят более 10 тысяч деревьев и кустарников. В связи с проведением данных работ доступ на территорию, прилегающую к амфитеатру, будет ограничен до полного завершения реконструкции.

Напомним, контракт на строительство амфитеатра был заключен осенью 2018 года. Объект должны были сдать 1 декабря 2021 года. Однако по согласованию с заказчиком - администрацией Волгограда - строители в конце прошлого года перенесли срок сдачи объекта на июнь 2022 года. Поводом для этого, как поясняли в компании, стали проблемы, вызванные пандемией, а также рост цен на стройматериалы и необходимость проведения дополнительных работ у причала №15.

Справка. Проект обновления нижней террасы городской набережной рассчитан на несколько лет. В ходе работ проведена реконструкция причала с верхней эстакадой и с автодорожным подъездом, восстановление существующих и строительство новых берегоукрепительных сооружений с лестничными маршами, восстановление поверхности причальных стен.