В Камышине увековечат память о погибших на Украине бойцах





В городе Камышин Волгоградской области установят памятные таблички в память о погибших в спецоперации на Украине земляках. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, они появятся на фасадах школ, где учились бойцы.

– Открытие мемориальных досок – дань уважения военнослужащим, которые ценой жизни выполнили свой воинский долг, память о мужестве и героизме наших земляков, – пояснили в администрации.

Мемориальные доски в память о камышанах, принимавших участие в спецоперации на Украине, планируют установить до 1 сентября. Данное решение было озвучено главой городского округа Станиславом Зинченко на общегородской планерке.

Ранее представители молодежного движения «Молодой Десант» в Волгограде заявляли о готовности обратиться в мэрию и гордуму с подобной инициативой. Волгоградцы считают необходимой установку памятных табличек на домах, в которых проживали погибшие земляки.

Фото администрация городской округ - город Камышин