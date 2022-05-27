Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»





Объединенная команда южных филиалов «Ростелекома» заняла первое место на II Всероссийских соревнованиях персонала«Умный город-2022». В мероприятии приняли участие сотрудники и руководители муниципальных служб, городских администраций, промышленных предприятий и профильных организаций. Второй год подряд соревнование проходило на территории инновационного комплекса «Техноград» ВДНХ в Москве.

Проект «Умный город» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Его цель заключается в цифровой трансформации и автоматизации всех муниципальных сфер, комплексном повышении эффективности работы и управления городской инфраструктуры, создании безопасности и комфортных условий для жизни горожан и повышения конкурентоспособности российских городов.

– Технологическая концепция умного города была сформирована Минстроем в 2018 году, но уже задолго до этого наши специалисты активно развивали ее технологии во многих городах России, создавая и апробируя широкий пул высокотехнологических проектов. И сегодня на Юге мы активно интегрируем эти цифровые сервисы в муниципалитеты, ведем консультационную и просветительскую деятельность о необходимости таких преобразований на благо населения регионов. Для нас “Умный город” — это процесс постоянного совершенствования среды проживания при помощи цифровых технологий, — отметил директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ПАО «Ростелеком» Руслан Бардахчиев.

В этом году соревнования состояли из пяти этапов, в течении которых команды проходили обучение современным подходам к управлению, формированию и развитию эмоционального интеллекта, а также на практике изучали ИТ-решения муниципалитета Москвы для повышения качества жизни своих горожан. Заключительным этапом стала проверка знаний и практических навыков участников, которые они продемонстрировали по пяти базовым критериям умных городов: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда и акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

– Мы давно и целенаправленно развиваем умные города в концепции цифровых регионов, когда системы управления и сферы жизнедеятельности муниципалитетов не только отцифровываются и получают автоматизированное управление, но и интегрируются в региональные платформы, благодаря чему обеспечивается максимально оперативные решения любых вопросов и синергия различных служб и ведомств. Наши сотрудники постоянно нарабатывают новый опыт и всегда нацелены на приобретение актуальных знаний. Мы рады, что смогли на практике очередной раз продемонстрировать высокий уровень наших компетенций, но не будем почивать на лаврах. В быстро меняющемся цифровом мире можно сохранять лидерство, только постоянно поддерживая необходимый темп изменений, — подчеркнул вице-президент - директор «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

«Ростелеком» реализовал в регионах ЮФО и СКФО более 30 проектов, входящих в концепцию «Умный город». Таганрог стал первым умным городом на Юге, а Новороссийск – первым умным городом на Черноморском побережье. Решения национального цифрового провайдера охватывают транспортно-логистическую отрасль, телекоммуникации, электро-, газо- и водоснабжение, медицину, системы общественной и дорожной безопасности и другие направления.







