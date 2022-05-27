Телеком

Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»

Телеком 27.05.2022 13:21
0
27.05.2022 13:21


Объединенная команда южных филиалов «Ростелекома» заняла первое место на II Всероссийских соревнованиях персонала«Умный город-2022». В мероприятии приняли участие сотрудники и руководители муниципальных служб, городских администраций, промышленных предприятий и профильных организаций. Второй год подряд соревнование проходило на территории инновационного комплекса «Техноград» ВДНХ в Москве.
Проект «Умный город» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Его цель заключается в цифровой трансформации и автоматизации всех муниципальных сфер, комплексном повышении эффективности работы и управления городской инфраструктуры, создании безопасности и комфортных условий для жизни горожан и повышения конкурентоспособности российских городов. 
Технологическая концепция умного города была сформирована Минстроем в 2018 году, но уже задолго до этого наши специалисты активно развивали ее технологии во многих городах России, создавая и апробируя широкий пул высокотехнологических проектов. И сегодня на Юге мы активно интегрируем эти цифровые сервисы в муниципалитеты, ведем консультационную и просветительскую деятельность о необходимости таких преобразований на благо населения регионов. Для нас “Умный город” — это процесс постоянного совершенствования среды проживания при помощи цифровых технологий, — отметил директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ПАО «Ростелеком» Руслан Бардахчиев. 
В этом году соревнования состояли из пяти этапов, в течении которых команды проходили обучение современным подходам к управлению, формированию и развитию эмоционального интеллекта, а также на практике изучали ИТ-решения муниципалитета Москвы для повышения качества жизни своих горожан. Заключительным этапом стала проверка знаний и практических навыков участников, которые они продемонстрировали по пяти базовым критериям умных городов: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда и акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды. 
Мы давно и целенаправленно развиваем умные города в концепции цифровых регионов, когда системы управления и сферы жизнедеятельности муниципалитетов не только отцифровываются и получают автоматизированное управление, но и интегрируются в региональные платформы, благодаря чему обеспечивается максимально оперативные решения любых вопросов и синергия различных служб и ведомств. Наши сотрудники постоянно нарабатывают новый опыт и всегда нацелены на приобретение актуальных знаний. Мы рады, что смогли на практике очередной раз продемонстрировать высокий уровень наших компетенций, но не будем почивать на лаврах. В быстро меняющемся цифровом мире можно сохранять лидерство, только постоянно поддерживая необходимый темп изменений,подчеркнул вице-президент - директор «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов. 
«Ростелеком» реализовал в регионах ЮФО и СКФО более 30 проектов, входящих в концепцию «Умный город». Таганрог стал первым умным городом на Юге, а Новороссийск – первым умным городом на Черноморском побережье. Решения национального цифрового провайдера охватывают транспортно-логистическую отрасль, телекоммуникации, электро-, газо- и водоснабжение, медицину, системы общественной и дорожной безопасности и другие направления.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Телеком
26.05.2022 16:53
Телеком 26.05.2022 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 12:13
Телеком 26.05.2022 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 10:23
Телеком 26.05.2022 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 09:20
Телеком 26.05.2022 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2022 16:00
Телеком 25.05.2022 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2022 12:40
Телеком 25.05.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2022 18:28
Телеком 24.05.2022 18:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2022 18:03
Телеком 23.05.2022 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2022 12:37
Телеком 23.05.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2022 10:33
Телеком 23.05.2022 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2022 13:37
Телеком 20.05.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2022 11:45
Телеком 20.05.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2022 18:11
Телеком 19.05.2022 18:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2022 15:00
Телеком 19.05.2022 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2022 13:47
Телеком 19.05.2022 13:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:24
«Смотрели в окно с довольными лицами»: новые троллейбусы вывезли волгоградцев из пробкиСмотреть фотографии
17:41
«Мотив поджигать был у двоих»: в суде по делу Музраева участвовала волгоградский вице-губернаторСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области спасут реки Кумылга и ТишанкаСмотреть фотографии
17:14
Накануне Дня химика более 470 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» получили награды за успехи в профессииСмотреть фотографии
17:08
В Камышине увековечат память о погибших на Украине бойцахСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области выращивают баранов-победителейСмотреть фотографии
16:25
«Мы тут не перезимуем»: в Волгограде из жилого дома вынесли систему отопленияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
«Виво Маркет» признан победителем городского конкурса «Царицынский бизнес - 2022»Смотреть фотографии
16:19
Опровержение
15:02
Под Волгоградом обнаружили заброшенный стан с умирающими лошадями – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Стоматология Советского района вошла в состав клинико-диагностического центра ВолгГМУСмотреть фотографии
13:37
Мошенничавший в Волгограде экс-глава Росимущества отделался в суде легким испугомСмотреть фотографии
13:21
Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»Смотреть фотографии
13:19
Кепка и ведро лежали рядом: труп пенсионера нашли в колодце под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:36
Новый директор попробует навести порядок в «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
12:33
Суд утвердил приговор истязателям 8-летнего мальчика в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:22
ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 8,4% годовыхСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области эвакуировали два детсада из-за мужчины с большой сумкойСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом кроссовер после тарана завис на бетонном блокеСмотреть фотографии
11:46
Главы районов Волгограда признались, на что живутСмотреть фотографии
11:33
Улицу в Волжском назвали именем погибшего в ДНР Героя РоссииСмотреть фотографии
11:19
На волгоградца возбудили уголовное дело из-за 12 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде эвакуируют студентов института управленияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде ищут водителя, сбившего насмерть 19-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:22
Видео со спасением тонущей собаки в Волжском восхитило пользователей СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
«Говорили, работать будут ночами»: на Второй Продольной из-за ремонта путей парализовано движениеСмотреть фотографии
09:28
Почта Банк: у жителей Волгоградской области нет проблем со снятием наличных с картСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области ищут специалиста на зарплату 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:29
Замминистру по сельскому хозяйству РФ покажут под Волгоградом, как растет «борщ»Смотреть фотографии
08:12
Под Волгоградом на час застряли три курортных поездаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 