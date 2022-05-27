Сегодня, 27 мая ожидается приезд заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина в Волгоград.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, федеральный чиновник планирует вместе с заместителем губернатора Волгоградской области Василием Ивановым посетить поля фермера Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе, где выращивают овощи так называемой «борщевой» группы.

Кроме того, Андрей Разин побывает на предприятии «Росток», где разводят рассаду.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области