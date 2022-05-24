Общество

В построенном по нацпроекту парке под Волгоградом снова устраняют дефекты

Общество 24.05.2022 21:18
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24.05.2022 21:18



Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на устранение дефектов и недостатков благоустройства парка «Заречный» во Фролово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, брак, делающий объект непригодным для нормальной эксплуатации, выявлен в гарантийный период. Его устраняют за счет средств банковской гарантии. Начальная сумма работ составляет 1 228 100 рублей.
Подрядчику предстоит провести ремонт покрытий из асфальтобетона и тротуарной плитки, дощатого тротуара и спусков к воде. Также необходимо провести восстановительные и ремонтные работы в этнической зоне, а именно отремонтировать плетень, крыльцо в здании куреня и заменить входной дверной блок. В павильоне воды нужно покрасить деревянные ограждающие конструкции и заменить детали кровли.
Требуют ремонта и круговые качели, у которых надо заменить цепные подвесы, покрыть водозащитной пропиткой деревянные конструкции и покрасить металлические. Торгово-ярмарочные павильоны также нужно обновить: усилить ограждения, заменить доски в обшивке каркасных стен ограждения. В списке указан ремонт понтонов и велопарковки.
Заявки принимаются до 1 июня.
Примечательно, что осенью 2021 года уже проводили аукцион по устранению дефектов и недостатков системы освещения парка «Заречный». Тогда также использовались средства банковской гарантии. Победитель аукциона вызвался провести работы за 2,159 миллиона рублей.
Парк «Заречный» был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Городской округ Фролово стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проведенного в 2019 году, и получил на создание рекреационного парка «Заречный» 75 миллионов рублей. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Основную сумму выделенных средств – 60 миллионов рублей – осваивало ООО «Строительная компания Монолит-Юг». Однако контракт с подрядчиком был расторгнут по обоюдному согласию после выполнения работ почти на 59 миллионов рублей. Ранее жители Фролово в соцсетях выкладывали фото провалившегося асфальта в парке. 
Справка. Площадь парка «Заречный», который примыкает к берегу Арчеды, составляет 7,2 га. Его территория поделена на несколько функциональных зон, связанных сетью тропинок и дорожек. В парке располагаются памятники, фонтан, детские игровые комплексы, понтонный комплекс с видовыми площадками, пирсами и причалами с трапами-сходнями, кафе с верандой и другие объекты. 

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