Телеком 24.05.2022 18:28
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24.05.2022 18:28
Билайн запустил новую игру «Карта сокровищ», которая доступна в мобильном приложении билайн и на сайте оператора. Игрокам предстоит искать сокровища на специальной карте. «Карта сокровищ» предполагает мультиплеерное соревнование между реальными игроками. Побеждает тот, кто первым обнаружит все сундуки соперника.
Каждый день игрокам доступно определенное количество попыток. За победу игрок получают очки, которые определяют его положение в общей турнирной таблице. В зависимости от количества полученных очков участники могут претендовать на ценные призы:
• промокоды на скидки от 2 500 до 100 000 рублей на покупки в интернет-магазине билайна;
• бонусные рубли от 250 до 2500 на связь.
«Карта сокровищ» уже доступна игрокам на сайте. Можно играть и в мобильном приложении билайн, лучше перед этим обновить его до последней версии. Подробнее о сроках проведения игры и правилах участия можно узнать здесь.
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