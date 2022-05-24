В Камышине юный водитель сбил байкера на Kawasaki

В городе Камышине Волгоградской области в результате ДТП пострадал мотоциклист на Kawasaki. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне ночью напротив дома №31 на улице Пролетарской.

По предварительной информации, 19-летний водитель Lada Priora при выезде со второстепенной улицы Гоголя на главную улицу Пролетарскую не уступил дорогу и совершил столкновение с 27-летним мотоциклистом. В результате ДТП байкера госпитализировали.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области