Экономика

Банк «Открытие» признан лучшим в России по удобству оформления онлайн-вкладов новыми клиентами

Экономика 23.05.2022 14:05
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23.05.2022 14:05


Банк «Открытие» стал победителем рейтинга удобства оформления вкладов новыми клиентами в дистанционных каналах банковского обслуживания. Рейтинг составлен по результатам совместного исследования компании Mplace и медиапроекта «Банковское обозрение», проведенного с 4 по 6 мая 2022 года.
Авторы исследования «Открытие вклада новым клиентом – скорость и дружелюбие online: лучшие практики банков» проанализировали онлайн-анкеты 26 российских банков, в том числе топ-15 по портфелю вкладов (кроме Сбера) и определили лучшие по шести основным критериям:
– время (поиск, клики, страницы, поля, индикация);
– автоматизация заполнения (внешние базы, маски, дополнительные документы);
– валидация телефона, почты и сбор согласий;
– «дружелюбие» (тональность обращения и отсутствие отягощающих заполнение полей, вопросов и процессов);
– поддержка заявителя при подаче заявки (чат, телефон, обращение);
– рассмотрение заявки банком, дополнительные предложения, коммуникация с потребителем.
По результатам исследования банк «Открытие» занял абсолютное первое место.
Это четвертое совместное исследование эффективности привлечения банками новых клиентов через онлайн-каналы Mplace и медиапроекта «Банковское обозрение». Ранее исследовались онлайн-заявки банков на кредитные карты, потребительские кредиты и на карты «МИР».

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