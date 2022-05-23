Бешеный котенок поранил ребенка в Волгоградской области









Карантин сроком на 60 дней введен в Нехаевском районе из-за диагностированного случая бешенства у животного. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор региона.

В комитете ветеринарии Волгоградской области уточнили, что случай бешенства выявлен в станице Нехаевской.

- Подобранный на улице котенок во время игры поранил ребенка. Родители мальчика обратились к врачам, ему оказана необходимая помощь. Исследование животного показало, что котенок был заражен бешенством. Сотрудники ветеринарной службы оперативно провели все необходимые мероприятия для ликвидации очага заболевания, - сообщили в комитете.

С 13 мая текущего года в регионе выявлен уже третий случай бешенства среди животных, а именно среди кошек. Так, в поселке Новый Рогачик Городищенского района домашняя кошка набросилась на хозяйку и покусала ее. Через неделю еще одно домашнее животное напало на хозяина в хуторе Красный Мелиоратор Николаевского района. Во вех населенных пунктах введен карантин и ограничительные мероприятия. Напомним, что лечения от этого заболевания нет. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация.

Специалисты напоминают, что важно оперативно информировать о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для своевременного принятия мер, чтобы не допустить распространения бешенства. Кроме того, необходимо своевременно заботиться о домашних питомцах и сельскохозяйственных животных, проводить их вакцинацию.



