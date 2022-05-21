В Волгограде 144 беженца из ДНР и ЛНР устроились на работу: рассказываем, кем





В Волгоградскую область из Донецкой и Луганской народных республик прибыли больше тысячи беженцев. В основном это люди пожилого возраста, а также женщины с детьми. 144 человека из них уже устроились на работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости населения региона, сегодня они трудятся в поликлиниках, автосервисах, парикмахерских и на стройплощадках.

– Всем лицам трудоспособного возраста предоставлена возможность трудоустройства. Для этого во всех ПВР организованы консультационные пункты, оформлены информационные стенды, гражданам предоставляется доступ к Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», – рассказали в профильном комитете обладмина в ответ на запрос «Высоты 102». – С гражданами, прибывшими в регион самостоятельно, работа по содействию в трудоустройстве организована по месту проживания на площадках центров занятости населения.

Готовность принять на работу жителей ДНР и ЛНР в Волгоградской области высказали 156 работодателей. Крупные предприятия региона провели консультации с беженцами на базе пунктов временного размещения. Желающие смогли принять участие в ознакомительных выездах на производственные площадки.

– В результате проведенной работы, по данным на 20 мая, трудоустроено 144 человека, – сообщают в ведомстве. – Прибывшие в регион граждане ДНР и ЛНР работают сегодня продавцами, водителями, поварами, разнорабочими, специалистами по работе с молодежью, соцработниками, операторами ЭВМ.

Также в списке комитета числятся: швея, соцработник, тракторист, медицинский регистратор, мастер маникюра, парикмахер, специалист колл-центра, работник автосервиса, зубной техник, флорист, психолог, электрогазосварщик, горничная, водитель, мастер строительных работ.