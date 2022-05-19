Экономика

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей

Экономика 19.05.2022 10:13 Новости компаний
19.05.2022 10:13 Новости компаний


Розничный портфель рублевых депозитов, накопительных и текущих счетов ВТБ на середину мая превысил 4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 450 млрд рублей. С января клиенты банка открыли порядка 4 млн новых вкладов и счетов. По прогнозам ВТБ, летом сберегательная активность населения уступит место сезонному росту потребления.
Несмотря на оттоки конца февраля и начала марта, на 15 мая рублевый портфель вкладов и счетов ВТБ увеличился по сравнению с началом года на 12% и достиг 4,1 трлн рублей. Суммарный портфель классических сбережений розничных клиентов во всех валютах приблизился к 4,8 трлн рублей, уже превысив уровень конца февраля.
Снижение ключевой ставки и ставок по сберегательным продуктам не привело к снижению спроса на классические сбережения со стороны клиентов ВТБ. В апреле объем вложений в рублевые депозиты превысил соответствующий показатель 2021 года почти в 1,5 раза, клиенты ежедневно открывали около 22 тыс. вкладов и накопительный счетов, тогда как в начале года – только 14 тыс.
Кроме того, банк фиксирует рост доли сбережений, размещаемых в онлайн-каналах. В мае клиенты открывали дистанционно более 80% вкладов и накопительных счетов, в то время как год назад – менее 70%.
-Летом банки традиционно прогнозируют сезонное замедление прироста средств на вкладах и накопительных счетах. Во-первых, это связано с периодом отпусков и ростом объема расходов. Другим фактором станет продолжающаяся корректировка ставок по вкладам и по кредитам, что стимулирует отложенный спрос населения и потребительскую активность. С другой стороны, многие клиенты зафиксировали для себя рекордные ставки по вкладам на 3-6 месяцев, чтобы получить максимум доходности, и не будут снимать свои сбережения – это окажет сдерживающее воздействие на их расходы, – комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
В конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, чтобы ограничить риски финансовой стабильности. По мере стабилизации ситуации регулятор начал снижать ставку, и дальнейшие решения будут приниматься с учетом динамики инфляции относительно целевого уровня 4% (таргет на 2024 г), отмечает Максим Степочкин.
После снижения ключевой ставки банки начали корректировку ставок по сберегательным продуктам, и на смену ставкам выше 20% пришла доходность в районе 11-12%. При условии дальнейшего снижения ключевой ставки кредитные организации будут также снижать стоимость привлечения. Не исключено, что уже через несколько месяцев ставки по депозитам и накопительным счетам приблизятся к уровню начала года, прогнозирует эксперт.

 

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