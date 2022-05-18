







С сентября прошлого года на комбинате готового питания ООО "Виво Маркет" прошла 21 экскурсия. За этот учебный год комбинат стал местом, о котором хотят узнать как можно больше и дети, и взрослые.

Производство посетили студенты, педагоги, общественники и бизнесмены Волгограда. Самыми желанными гостями на комбинате стали дети и родители, которые увидели в каких условиях производятся полуфабрикаты и готовая продукция для социальных объектов.

- Что в первую очередь поразило — это идеальная чистота вокруг. Что особое внимание уделяется пищевой безопасности. Понравилось, как упаковывается и маркируется готовая продукция. Я, как мама, теперь могу быть спокойна, что мой ребенок в школе питается вкусно и безопасно, — рассказала Юлия Долженко, мама ученика 10 класса гимназии №5.













Интерес к оснащению и работе комбината проявили профессионалы из других регионов нашей страны.

Григорий Мосин, главный шеф-повар Отраслевого союза развития социального питания и амбассадор федеральных торговых марок после посещения комбината сказал:

- Тут можно с пола поесть, просто идеальная чистота… Я сегодня убедился, что огромное количество пищевых производств могут позавидовать чистоте, оборудованию, которое здесь есть. Часто на современных производствах нет таких условий, которые есть на этом комбинате, где делается еда для детишек и вообще для социальной сферы.

Система пищевой безопасности на комбинате ООО "Виво Маркет" занимает ведущее место. Она состоит из 10 ступеней:

-зона санобработки для сотрудников

-алкорамка

-трехступенчатая система химводоочистки

-ежедневные обходы производства

-лабораторные исследования

-соблюдение поточности на производстве

-балльная система оценки поставщиков

-автоматизированная система контроля за прохождением медицинских осмотров сотрудниками

-библиотека образцов готовой продукции

-программа пест-контроля по борьбе с вредителями.

Профессионалов в сфере питания и будущих поваров и технологов также интересовал вопрос оснащения комбината, его мощности.

Следует отметить, что мясной и рыбный цеха комбината производят до 65 тонн полуфабрикатов в месяц. Универсальный же цех вырабатывает до 250 тысяч единиц буфетной продукции в месяц, это почти 9000 единиц ежедневно.

- То, что мы увидели - это образец высокоорганизованного пищевого производства, соответствующий всем стандартам качества и безопасности. По возможности мы бы хотели перенять такой опыт и применить у себя, - поделился впечатлениями представитель оператора социального питания из Дагестана Леонид Лялин.

Гостей комбината интересовала информация по ассортименту готовой продукции, который постоянно обновляется.

Например, в апреле отработаны и запущены в меню за родительскую плату для школ пельмени ручной лепки. Пока только в 17 школах, но с нового учебного года это блюдо будет во всех школах, где ООО "Виво Маркет" является оператором питания. В скором времени появится оборудование по производству наггетсов.

Частыми гостями на комбинате стали студенты Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли и Волгоградского государственного технического университета. Для ребят это возможность познакомиться с современным производством и увидеть, в каких условиях и на каком оборудовании они могут работать в будущем.













- Предприятие новое и оно будет развиваться. Здесь очень чисто, все оборудование современное. Я бы хотела работать на таком производстве после окончания учебы, - рассказала студентка Волгоградского государственного технического университета Полина Калиниченко.

Как говорят сами работники комбината, такая открытость позволяет не только знакомить людей с современным производством, но и с людьми, которые там работают. Ведь они его главная ценность.

- Я горжусь нашей командой, горжусь профессионализмом, которым обладает каждый член коллектива, их отдачей. Я горжусь производством, на котором работаю. Это суперсовременный комбинат, который является одним из лидирующих производств не только в нашем регионе, но и в России, на мой взгляд. Потому что 6500 кв. м. производственной площади, современное оборудование, соблюдение всех требований ХАССП, это о многом говорит. Я рада, что я здесь, - поделилась директор комбината Виана Короткова.







