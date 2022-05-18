Волгоградскую область от нашествия саранчи спасли заморозки









Ежегодно к началу весенних полевых работ организуется совместная работа комитета сельского хозяйства и ФГБУ «Россельхозцентр» по мобилизации сил и средств, которые в случае необходимости могут быть оперативно направлены на локализацию выявленных очагов вредителей. В первую очередь специалистами обследуются участки, на которых был выявлен зимующий запас осенью 2021 года.





Подчеркнем, что межведомственные группы продолжат мониторинг — сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации саранчовых вредителей у региона достаточно, сформирован список препаратов, разрешенных к применению в 2022 году. Сельхозтоваропроизводители, которые будут участвовать в этой работе, смогут компенсировать расходы — такая практика применяется уже на протяжении нескольких лет.





Отметим, что обработка участков происходит на стадии личинок при формировании так называемых кулиг — именно в этот период применяемые препараты наиболее эффективны. В зависимости от размера очагов в регионе применяется как наземный способ обработки, так и авиационный. Напомним, в 2020 и 2021 годах саранча была выявлена на территории не более 1% от общей площади земель сельхозназначения.





Благодаря своевременно принятым мерам вред урожаю не был причинён. По прогнозам специалистов, в этом году ожидается дальнейшее сокращение очагов.





Фото из архива ИА "Высота 102".

Массовые очаги отрождения личинок итальянского пруса в волгоградском регионе не выявлены. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Единичные участки зафиксированы только в Суровикинском районе. Прежде всего это связано с поздней весной и длительными низкими температурами.