Общество

Волгоградскую область от нашествия саранчи спасли заморозки

Общество 18.05.2022 17:14
18.05.2022 17:14


Массовые очаги отрождения личинок итальянского пруса в волгоградском регионе не выявлены. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.  Единичные участки зафиксированы только в Суровикинском районе. Прежде всего это связано с поздней весной и длительными низкими температурами. 

Ежегодно к началу весенних полевых работ организуется совместная работа комитета сельского хозяйства и ФГБУ «Россельхозцентр» по мобилизации сил и средств, которые в случае необходимости могут быть оперативно направлены на локализацию выявленных очагов вредителей. В первую очередь специалистами обследуются участки, на которых был выявлен зимующий запас осенью 2021 года. 

Подчеркнем, что межведомственные группы продолжат мониторинг — сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации саранчовых вредителей у региона достаточно, сформирован список препаратов, разрешенных к применению в 2022 году. Сельхозтоваропроизводители, которые будут участвовать в этой работе, смогут компенсировать расходы — такая практика применяется уже на протяжении нескольких лет. 

Отметим, что обработка участков происходит на стадии личинок при формировании так называемых кулиг — именно в этот период применяемые препараты наиболее эффективны. В зависимости от размера очагов в регионе применяется как наземный способ обработки, так и авиационный. Напомним, в 2020 и 2021 годах саранча была выявлена на территории не более 1% от общей площади земель сельхозназначения. 

Благодаря своевременно принятым мерам вред урожаю не был причинён. По прогнозам специалистов, в этом году ожидается дальнейшее сокращение очагов.

Фото из архива ИА "Высота 102". 

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