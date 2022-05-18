В Волгограде суд аннулировал лицензию УК-банкрота

Общество 18.05.2022 22:44
18.05.2022 22:44
Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию, выданную УК «Гала Парк». Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилнадзоре, ранее ведомство исключило из реестра лицензий сведения о домах, которыми управляла эта компания. Данное обстоятельство стало основанием для рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии. УК "Гала Парк" было также признано банкротом в 2021 году.
Волгоградцы, которым пришлось столкнуться с этой управляющей компанией, поминают ее дурными словами. На УК «Гала Парк» неоднократно жаловались жители Кировского и Тракторозаводского районов, чьи дома находились под ее управлением. Люди мерзли в своих квартирах, страдали от потопов, а в подъездах и во дворах убирали сами. При этом коммунальщики выставляли им за свои мифические услуги космические счета. В домах, за состоянием которых должна была следить УК "Гала Парк", также падали потолки на головы жильцов.
УК «Гала Парк» штрафовался госжилинспекцией за невыполнение лицензионных требований, однако управляющая компания успешно просуществовала в Волгограде несколько лет, прежде чем исчезнуть с этого рынка.
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