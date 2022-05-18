В столице Чечни городе Грозном завершился финальный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021». В финал прошли 24 водителя из разных регионов страны. Город-герой представлял победитель регионального этапа конкурса волгоградец Асланбек Идрисов.

Участник соревнований рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» об испытаниях на автодроме «Крепость Грозная» и поделился своими ощущениями от финала.

— Выиграть не получилось в этот раз, но в грязь не упал. Допустил всего две ошибки на «змейке». А так все прошел идеально — гараж, яму, вышел на круг. Ответил на все вопросы по теории. Не хуже других, но это жизнь — кому-то повезло, кому-то нет, — заключил Асланбек.

По словам участника из Волгограда, остальные водители также удивили судейский состав мастерством, но одних подвела теория, а другие не смогли справиться с некоторыми практическими моментами.

Как стало известно журналистам информагентства, главный приз всероссийского смотра — новенькую иномарку Hyundai Solaris и 150 000 рублей забрал участник из Санкт-Петербурга Олег Махматов. Второе и третье места достались соответственно представителям Дагестана и Тульской области. Алил Умаров и Алексей Фокин получили по 100 и 50 тысяч рублей призовых.

В торжественной церемонии открытия финального этапа Всероссийского конкурса приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

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