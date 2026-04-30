



1 июня стартует прием заявлений на семейную выплату от ОСФР для работающих родителей двух и более детей. Как сообщили в ведомстве, право на нее имеют родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет в случае их очного обучения.

Выплаты положены родителям, которые уплачивают НДФЛ. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе по месту жительства или фактического проживания.

В организации отметили, что выплата не распространяется на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы и не имеющих иных видов доходов от трудовой деятельности.

Заявления на выплату можно подать через портал госуслуг, МФЦ, а также в клиентской службе Отделения СФР по Волгоградской области.



