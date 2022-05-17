И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквера

В Волгограде всего за пять дней количество горожан, принявших участие в голосовании по проектам благоустройства, увеличилось сразу на 10 тысяч. Еще 12 мая ИА «Высота 102» сообщало о слабой «явке» волгоградцев.
По данным, озвученным информагентством в минувший четверг, в голосовании на всероссийской платформе 34.gorodsreda.ru приняли участие всего 19 384 жителя Волгограда. И это почти за месяц – с 15 апреля. Менее чем через неделю после публикации количество проголосовавших выросло до 29 435 человек.
Согласно промежуточным результатам голосования, по-прежнему наибольшую заинтересованность жители города-героя проявляют к предстоящему благоустройству территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта». Из семи представленных проект этот набрал наибольшее количество голосов. Меньше всего (что удивительно) интересует горожан преображение Сурского сквера и улиц Коммунистической и Ленина в центре города.
На сегодня голоса жителей города-героя распределились следующим образом:
- Благоустройство улиц Коммунистической и им. Ленина (2-й, 3-й, 4-й этапы) – 2177 голосов
- Территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта» – 6774 голоса
- Пешеходная зона по улице Дзержинского – 4478 голосов
- Набережная 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой Продольной – 3008 голосов
- Улица Германа Титова, 3 этап – 5698 голосов
- Озеленение по улице Казахской – 4805 голосов
- Сурский сквер – 2495 голосов