И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквера

В Волгограде всего за пять дней количество горожан, принявших участие в голосовании по проектам благоустройства, увеличилось сразу на 10 тысяч. Еще 12 мая ИА «Высота 102» сообщало о слабой «явке» волгоградцев.

По данным, озвученным информагентством в минувший четверг, в голосовании на всероссийской платформе 34.gorodsreda.ru приняли участие всего 19 384 жителя Волгограда. И это почти за месяц – с 15 апреля. Менее чем через неделю после публикации количество проголосовавших выросло до 29 435 человек.

Согласно промежуточным результатам голосования, по-прежнему наибольшую заинтересованность жители города-героя проявляют к предстоящему благоустройству территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта». Из семи представленных проект этот набрал наибольшее количество голосов. Меньше всего (что удивительно) интересует горожан преображение Сурского сквера и улиц Коммунистической и Ленина в центре города.

На сегодня голоса жителей города-героя распределились следующим образом:

Благоустройство улиц Коммунистической и им. Ленина (2-й, 3-й, 4-й этапы) – 2177 голосов

Территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта» – 6774 голоса

Пешеходная зона по улице Дзержинского – 4478 голосов

Набережная 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой Продольной – 3008 голосов

Улица Германа Титова, 3 этап – 5698 голосов

Озеленение по улице Казахской – 4805 голосов

Сурский сквер – 2495 голосов

Напомним, что Сурский сквер находится в самом центре Волгограда, и до сих пор сюда удивительным образом до сих пор не пришло благоустройство. Уютный зеленый островок, прилегающий к улице Краснознаменской напротив ГДЮЦа «славится» кривым асфальтом, сломанными лавками и собачьими стаями, облюбовавшими территорию несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что в сквере планируют установить памятник строителям , а муниципальный Центр «ВЯЗ» даже презентовал проект благоустройства с пешеходными тропами, разноуровневым освещением и обилием зелени.





В телеграм-канале редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась мнением своих читателей о том, какие территории из представленных на всероссийской платформе должны быть благоустроены в Волгограде в первую очередь. Оставляйте свой голос. Если у вас есть свои предложения, высказывайтесь в комментариях.





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