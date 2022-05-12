Всего 19 тысяч жителей Волгограда проявили интерес к благоустройству города

Жители Волгограда проявляют удивительное безразличие к тому, какие территории будут благоустроены в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт 34.gorodsreda.ru, в голосовании приняли на сегодня участие всего 19 384 волгоградца.

Напомним, что на всероссийской платформе с 15 апреля по 30 мая проходит голосование по проектам благоустройства территорий, расположенных в Волгоградской области. Жители региона могут высказывать предпочтения по преображению Камышина, Волжского, Волгограда и других городов. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы первыми.

В городе-миллионнике Волгограде при весьма скудном количестве проголосовавших лидирует на сегодня проект благоустройства территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта».

В целом же голоса 19 тысяч участников распределились следующим образом: