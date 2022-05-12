Всего 19 тысяч жителей Волгограда проявили интерес к благоустройству города

Жители Волгограда проявляют удивительное безразличие к тому, какие территории будут благоустроены в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт 34.gorodsreda.ru, в голосовании приняли на сегодня участие всего 19 384 волгоградца.
Напомним, что на всероссийской платформе с 15 апреля по 30 мая проходит голосование по проектам благоустройства территорий, расположенных в Волгоградской области. Жители региона могут высказывать предпочтения по преображению Камышина, Волжского, Волгограда и других городов. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы первыми.
В городе-миллионнике Волгограде при весьма скудном количестве проголосовавших лидирует на сегодня проект благоустройства территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта».
В целом же голоса 19 тысяч участников распределились следующим образом:
- Благоустройство пешеходных улиц Коммунистической и Ленина (2-й, 3-й, 4-й этапы) в Центральном районе – 1552.
- Благоустройство территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта» Красноармейского района с организацией пешеходно-прогулочных зон (2-й, 3-й, 4-й этапы) – 4107.
- Пешеходная зона по улице Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина в Тракторозаводском районе (3-й этап, 2-я очередь) – 3631.
- Благоустройство территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой Продольной (2-й этап) – 2234.
- Благоустройство улицы имени Германа Титова в Краснооктябрьском районе (3-й этап) – 3093.
- Озеленение улицы Казахской в границах Новосибирской до проспекта Университетского в Советском районе (2-й этап) – 2897.
- Сквер «Сурский» в Центральном районе – 1870.