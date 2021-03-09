Жители Волгограда попросили вывести Сурский сквер из сумрака





В Волгограде определились предварительные лидеры по благоустройству территорий, обновление которых должно пройти в 2022 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по результатам общественных онлайн-опросов было отобрано 10 территорий, которые будут участвовать в завершающем рейтинговом голосовании. Участие в отборе приняли 7,5 тысячи волгоградцев.

В топ-10 территорий по благоустройству на 2022 год попали: площадь Чекистов в Ворошиловском районе, территория городского сада вместе с пешеходными частями улицы Коммунистической и улицы Ленина, а также сквер «Сурский» в Центральном районе, который длительное время находится в запустении. В Красноармейском волгоградцы поддержали идею преображения территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта», а также участка возле станции «Заканальная» по улице Удмуртской.

Одинаковое количество голосов получили площадка рядом с конечной станцией скоростного трамвая «ВГТЗ», пешеходная зона по улице Дзержинского (от проспекта Ленина до улицы Шурухина) и спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по улице Привокзальной.

В рейтинговом отборе горожанам предстоит выбрать очередность территорий, обустройство которых состоится в следующем году. Проголосовать н а всероссийской онлайн-платформе с 26 апреля по 30 мая может каждый житель города в возрасте от 14 лет.

В этом году по итогам голосования принято решение обновить пешеходную зону по улице Дзержинского, площадь перед театром «Царицынская опера», бульварную территорию вдоль улицы Титова, сквер имени 8 марта и улицу Казахскую. С наступлением тепла также продолжится строительство парка на территории микрорайона «Долина».



