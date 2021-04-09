Волгоградцам показали новый облик Сурского сквера

Общество 09.04.2021 16:15
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09.04.2021 16:15
Архитекторы центра «ВЯЗ» обсудили с волгоградцами будущий облик Сурского сквера. Как сообщили ИА «Высота 102» в центре этого места отдыха урбанисты предлагают сделать памятник, посвященный строителям, основной точкой и местом притяжения. По задумке архитекторов, памятник в виде узорчатого куба будет размещен в самом центре прогулочной зоны и весь сценарный план парка будет разворачиваться вокруг него. Крестоообразная пешеходная сеть сквера приведет прямо к знаку, создавая эффектные ракурсы. Детскую площадку планируется оставить на прежнем месте, но немного модернизировать ее и добавить оборудование, а также обособить площадку от основной части сквера искусственным рельефом и озеленением.
Волгоградцы высказали обеспокоенность в связи с возможной вырубкой деревьев при переделке сквера и предложили, наоборот, увеличить зеленый массив сквера. Как раз в рамках концепции, по периметру благоустраиваемого общественного пространства планируется разместить открытую экспозицию и эко-тропу, которая станет дополнительным прогулочным маршрутом и будет огибать все парковое пространство по краям. В процессе проектирования будет проведен электронный учет всех существующих деревьев с привлечением заинтересованной общественности.
Сурский сквер, напомним, уже давно нуждается в перестройке из-за крайне запущенного состояния. Когда-то на этой престижной территории хотели возвести офисное здание, ранее здесь находилось кафе. Однако в результате многолетних судебных тяжб администрации города удалось "отвоевать" этот участок земли и сохранить его для рекреационных целей.
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