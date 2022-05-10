Как сообщается на сайте Чита.ru, песню исполнили ребята из детского центра «Гураненок» и студии «Парус детства».
После высказывания Ксении Собчак возмутился уже руководитель детского коллектива Вячеслав Усаченко. Он потребовал признать телеграмм-канал Собчак «экстремистским» и выразил надежду, что о ее реакции на песню узнают в Кремле.
Напомним, впервые песня «Дядя Вова, мы с тобой!» была исполнена в Волгограде в 2017 году. В ее презентации принимали участие тогда еще депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, ее дети и волгоградские кадеты.
Фото из архива ИА "Высота 102".