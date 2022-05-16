ВТБ перезапускает программу лояльности для своих клиентов

Экономика 16.05.2022 15:55 Новости компаний
16.05.2022 15:55 Новости компаний
ВТБ обновляет программу лояльности для розничных клиентов. Банк вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Накопленными мультибонусами можно оплачивать покупки в каталоге программы лояльности.
Обновленная программа упрощает систему начисления вознаграждений. Вместо шести опций лояльности с разными условиями клиенты ВТБ будут получать кешбэк в трех наиболее востребованных категориях.
· Клиентам массового сегмента будет начисляться 2% в виде бонусов за покупки в супермаркетах, ресторанах и кафе, в том числе сервисах доставки продуктов и готовых блюд, и оплату картой городского и пригородного транспорта и такси.
· Владельцы пакета «Привилегия» будут получать за покупки в таких же категориях 3%.
· Для клиентов сегмента «Прайм» предусмотрен кешбэк 4% в магазинах одежды и обуви, супермаркетах и ресторанах.
Для зарплатных клиентов ВТБ размер бонусных начислений в перечисленных категориях будет выше на 0,5%. Кроме того, всем владельцам карт банка доступен повышенный кешбэк в магазинах партнеров – до 50% при использовании приложения программы лояльности.
ВТБ также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров. При переходе на новые условия программы все существующие накопления в бонусах, милях и бонусных рублях сохранятся и будут конвертированы в мультибонусы по курсу один к одному. Их по-прежнему можно использовать для оплаты товаров и услуг на маркетплейсе программы.
-В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным, - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.
Чтобы стать участником обновленной программы лояльности, новым клиентам или тем, кто ранее получал вознаграждения по любой из опций, необходимо нажать кнопку «Подключить» в ВТБ Онлайн и зарегистрироваться либо подтвердить переход на новую программу. Процедура регистрации новых клиентов занимает до трех дней.
Реклама
АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»18.05.2022 11:21
Экономика 18.05.2022 11:21
ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть18.05.2022 10:09
Экономика 18.05.2022 10:09
Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилем18.05.2022 10:03
Экономика 18.05.2022 10:03
В Волгоградской области в апреле ускорился рост цен18.05.2022 08:03
Экономика 18.05.2022 08:03
Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налогов17.05.2022 16:27
Экономика 17.05.2022 16:27
«Закрываться не будем»: в центре Волгограда выставили на продажу кафе «Шампур»17.05.2022 16:03
Экономика 17.05.2022 16:03
Банк «Открытие» предоставит начинающим предпринимателям кредиты под ноль процентов17.05.2022 15:05
Экономика 17.05.2022 15:05
ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей17.05.2022 10:14
Экономика 17.05.2022 10:14
В Волгограде закрылись АЗС Shell17.05.2022 10:05
Экономика 17.05.2022 10:05
Банк «Открытие» упростил заказ справок для корпоративных клиентов16.05.2022 13:33
Экономика 16.05.2022 13:33
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке16.05.2022 12:29
Экономика 16.05.2022 12:29
Названа позиция Волгоградской области в рейтинге социально-экономического развития16.05.2022 12:22
Экономика 16.05.2022 12:22
ВТБ перезапускает флагманскую кредитную «Карту возможностей»16.05.2022 11:20
Экономика 16.05.2022 11:20
Чем бог наделил: председатель КСП Волгоградской области отчитался о доходах и плантациях16.05.2022 09:45
Экономика 16.05.2022 09:45
Росстат оценил волгоградский бизнес после начала спецоперации15.05.2022 08:45
Экономика 15.05.2022 08:45
Реклама