ВТБ перезапускает программу лояльности для своих клиентов





ВТБ обновляет программу лояльности для розничных клиентов. Банк вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Накопленными мультибонусами можно оплачивать покупки в каталоге программы лояльности.

Обновленная программа упрощает систему начисления вознаграждений. Вместо шести опций лояльности с разными условиями клиенты ВТБ будут получать кешбэк в трех наиболее востребованных категориях.





· Клиентам массового сегмента будет начисляться 2% в виде бонусов за покупки в супермаркетах, ресторанах и кафе, в том числе сервисах доставки продуктов и готовых блюд, и оплату картой городского и пригородного транспорта и такси.





· Владельцы пакета «Привилегия» будут получать за покупки в таких же категориях 3%.





· Для клиентов сегмента «Прайм» предусмотрен кешбэк 4% в магазинах одежды и обуви, супермаркетах и ресторанах.





Для зарплатных клиентов ВТБ размер бонусных начислений в перечисленных категориях будет выше на 0,5%. Кроме того, всем владельцам карт банка доступен повышенный кешбэк в магазинах партнеров – до 50% при использовании приложения программы лояльности.

ВТБ также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров. При переходе на новые условия программы все существующие накопления в бонусах, милях и бонусных рублях сохранятся и будут конвертированы в мультибонусы по курсу один к одному. Их по-прежнему можно использовать для оплаты товаров и услуг на маркетплейсе программы.

-В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным, - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Чтобы стать участником обновленной программы лояльности, новым клиентам или тем, кто ранее получал вознаграждения по любой из опций, необходимо нажать кнопку «Подключить» в ВТБ Онлайн и зарегистрироваться либо подтвердить переход на новую программу. Процедура регистрации новых клиентов занимает до трех дней.



