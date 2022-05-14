В Волгограде спасают подростка после падения с высоты









Школьник получил тяжелейшие травмы после падения с высоты в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в облкомздраве, 13-летний мальчик находится в реанимации 7-ой больницы в тяжелом состоянии.

По информации экстренных служб, травмы подросток получил еще 11 мая при падении в одном из недостроенных корпусов больницы №24, которую начали возводить несколько десятков лет назад, но в 90-х стройка остановилась.

Фото из архива ИА «Высота 102»