Происшествия

В Волгограде спасают подростка после падения с высоты

Происшествия 14.05.2022 18:17
14.05.2022 18:17



Школьник получил тяжелейшие травмы после падения с высоты в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в облкомздраве, 13-летний мальчик находится в реанимации 7-ой больницы в тяжелом состоянии.
По информации экстренных служб, травмы подросток получил еще 11 мая при падении в одном из недостроенных корпусов больницы №24, которую начали возводить несколько десятков лет назад, но в 90-х стройка остановилась.  
Фото из архива ИА «Высота 102»

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