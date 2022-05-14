В Волгоград прибыл первый туристический поезд









650 туристов из Самары, Ульяновска и Оренбурга сегодня, 14 мая, приехали в Волгоград на первом в этом году туристическом поезде. Как сообщили в администрации региона, в составе группы порядка 400 школьников.













Туристический поезд прибыл в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». Всего до конца года планируется еще около 10 таких железнодорожных круизов.













Путешественников на перроне в Волгограде встречал ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», а также волонтеры и представители турфирм.

- Наша задача — организовать систематическое круизное железнодорожное сообщение, которое приведет к увеличению туристических потоков в Волгоград, смотивирует людей приезжать еще и оставаться у нас уже на несколько дней — инфраструктура совершенствуется и город готов к приему гостей, — отметил председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков.

В Волгограде гости ознакомятся с историей города-героя, посетят главные достопримечательности — музей «Память» в здании бывшего Центрального универмага, музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, а также проведут обзорную экскурсию по областному центру.

Фото: администрации Волгоградской области