В Волгоград прибыл первый туристический поезд

Общество 14.05.2022 12:04
14.05.2022 12:04
650 туристов из Самары, Ульяновска и Оренбурга сегодня, 14 мая, приехали в Волгоград на первом в этом году туристическом поезде. Как сообщили в администрации региона, в составе группы порядка 400 школьников.
Туристический поезд прибыл в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». Всего до конца года планируется еще около 10 таких железнодорожных круизов.
Путешественников на перроне в Волгограде встречал ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», а также волонтеры и представители турфирм.
- Наша задача — организовать систематическое круизное железнодорожное сообщение, которое приведет к увеличению туристических потоков в Волгоград, смотивирует людей приезжать еще и оставаться у нас уже на несколько дней — инфраструктура совершенствуется и город готов к приему гостей, — отметил председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков.
В Волгограде гости ознакомятся с историей города-героя, посетят главные достопримечательности — музей «Память» в здании бывшего Центрального универмага, музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, а также проведут обзорную экскурсию по областному центру.
Фото: администрации Волгоградской области
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