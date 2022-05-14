Платья из сирени и фильмы о войне: в Волгограде открылся кинофестиваль









Популярные российские актеры театра и кино прибыли в Волгоград для участия в традиционном кинофестивале фильмов о войне «Сталинградская сирень».

Как сообщили в администрации региона, в числе VIP-гостей народные артисты России Всеволод Шиловский и Игорь Скляр, заслуженные артисты России - Борис Токарев, Наталья Бондарчук, Вячеслав Гришечкин, Александр Тютрюмов, актеры театра и кино Александр Носик и Екатерина Вуличенко. Они прошлись по красной дорожке фестиваля и открыли это мероприятие.

Участников встречали девушки в платьях из сирени и благодарные зрители.













- У вас потрясающая сирень, - сказал Александр Носик. - Фестиваль, посвященный военному кино, — дело замечательное, каждое 9 мая я составлял список добрых советских фильмов про войну, потому, что я считаю, что это кладезь.

На торжественном открытии выступил ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения Министерства обороны России.













Всего в рамках кинофорума зрители смогут увидеть 30 кинокартин - мероприятия на 22 площадках Волгоградской области пройдут с 13 по 15 мая. Фильмом открытия стала военно-историческая драма режиссера Константина Буслова «Небо измеряется милями» о жизни и судьбе легендарного советского конструктора вертолетов Михаила Миля.

Известные актеры проведут творческие встречи с жителями Волгоградской области. Заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин станет почетным гостем областного праздника татарской культуры «Сабантуй – 2022», который состоится 15 мая в селе Малые Чапурники Светлоярского района.

Фото: администрации Волгоградской области