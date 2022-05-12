Волгоградцы с помощью МТС смогут бесплатно зарегистрировать ИП и ООО





МТС первой среди телеком-компаний России представила бесплатный сервис для регистрации бизнеса. Волгоградские предприниматели смогут оформить пакет документов для открытия ИП или ООО, не выходя из дома. Процесс занимает в среднем 15 минут, услуга доступна на онлайн-витрине цифровых решений «МТС Твой Бизнес».

Для регистрации бизнеса с помощью сервиса необходимо заполнить онлайн-анкету. Предпринимателю понадобятся номер СНИЛС, паспорт, а также заявка на открытие расчетного счета в любом из банков-партнеров. Подать заявку на открытие счета также можно онлайн с помощью сервиса «МТС Твой бизнес».

После этого будет сформирован пакет документов для подачи в ФНС России, полностью соответствующий всем законодательным требованиям. Далее предприниматель может скачать документы, подписать их самостоятельно и отвезти в налоговую. Еще одна возможность открыть ИП или ООО с помощью сервиса – подать документы в налоговую онлайн. В этом случае к предпринимателю приедет курьер, проверит корректность всех данных, поможет бесплатно выпустить электронную цифровую подпись, с помощью которой можно будет подписать документы перед отправкой в ФНС.

«Многие начинающие предприниматели боятся бумажной волокиты и сложностей, с которыми можно столкнуться при регистрации своего дела. Теперь открыть ИП или ООО почти так же легко, как купить билеты в отпуск или сделать заказ в интернет-магазине. Витрина продуктов «МТС Твой бизнес» – это набор простых и понятных решений для предпринимателей, которые помогают повышать эффективность процессов и достигать высоких результатов. И наш новый сервис – это еще один продукт, позволяющий доверить всю сложную работу профессионалам и сконцентрироваться на развитии и продвижении своего дела», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Помимо нового сервиса, для представителей малого и микробизнеса МТС также предлагает облачный бухгалтерский сервис «Дебет кредит», таск-менеджер для работы в команде Workzen, сервис для запуска онлайн-рекламы «МТС Маркетолог», инструмент проверки контрагентов Inside Report, сервис для создания программы лояльности Loyalty Get Me Back и другие решения.