Общество

Волгоград 9 мая отметился в телеграм-канале Ксении Собчак

Общество 09.05.2022 17:07
09.05.2022 17:07


В телеграм-канале Ксении Собчак сегодня, 9 мая, было опубликовано видео, сделанное в Волгограде. В новостной ленте известная журналист опубликовала ролик, на котором музыканты исполняют композицию «Майский вальс» среди торговых рядов в гипермаркете.

Появлению этому видео в телеграм-канале «Кровавая барыня» можно найти как минимум два объяснения. Публикация данного ролика могла стоить солидных денег новым владельцам магазина стройматериалов «вернувшейся» в Россию немецкой компании. Исполнение солиста вряд ли вызвало восторг Собчак, поскольку было далеко от идеала. Не исключено, что королева остроумия без лишних комментариев хотела подчеркнуть неуместность исполнения песен о Великой Отечественной войне в рядах с электроинструментами.

Напомним, что «Майский вальс» впервые прозвучал в эфире 30 декабря 1985 года. Автор музыки — композитор Игорь Лученок, автор слов — Михаил Ясень.

Для сведения Ксении Анатольевны добавим, что в Волгограде сегодня рекордное для города-героя количество участников собрала всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». По проспекту Ленина прошли 110 тысяч человек. Фото с высоты птичьего полета можно увидеть в репортаже ИА «Высота 102»

Скриншот, видео: телеграм-канал  «Кровавая барыня» 

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