Губернатор Бочаров открыл в Волгограде парад Победы

В Волгограде в эти минуты проходит парад Победы, в котором принимают участие более двух тысяч военнослужащих, а также представители МВД, МЧС, Росгвардии, кадеты. Традиционно открыл парад глава региона Андрей Бочаров.

Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области зачитал волгоградцам послание президента Владимир Путина.

– Дорогие фронтовики, ветераны! Жители и гости нашей героической сталинградской земли!

Передаю вам слова поздравления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Поздравляю Вас с Днем Победы. Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили! Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго».

Дорогие фронтовики, ветераны! Уважаемые жители и гости сталинградской земли! День Победы — праздник со слезами на глазах. Великая Отечественная война забрала миллионы человеческих жизней, принесла боль и горе в каждый дом, в каждую семью. Прошу почтить память павших за свободу и независимость нашей Родины минутой молчания…

Вечная слава павшим. Вечная слава живым.

С праздником! С Днем Великой Победы!





Напомним, что в параде сегодня задействована военная техника. Во главе колонны пройдет легендарный танк Т-34. Следом: три мотоцикла М-72, два автомобиля ГАЗ-67 и пять ГАЗ-69, а также пожарные автомобили, БМП-3, танк Т-90, ЗИС-5 и другие – всего 31 единица техники.

Командует парадом командир 31-й мотострелковой дивизии резерва, гвардии полковник Евгений Степанов. Принимает парад заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Константин Запатоцкий.