В Центральном районе Волгограда сегодня, 9 мая, на время проведения массовых мероприятий по случаю Дня Победы для транспорта перекрыли главные улицы. В 9.30 ограничат проезд и по проспекту Ленина.





С 22.00 8 мая до 12.00 9 мая пешеходный режим введен на площади Павших Борцов и прилегающих к ней улицах.





С 09.30 до 14.00 от улицы Комсомольской до улицы Кубинской по проспекту Ленина и на улице 7-й Гвардейской от Набережной 62-й Армии до Коммунистической также будет запрещено движение транспорта. Возобновится оно после прохождения колонны «Бессмертного полка».





С 22.00 8 мая до 24.00 9 мая пешеходные зоны действуют на Набережной 62-й Армии в границах от ул. 7-ой Гвардейской до ул. Калинина, а также на улицах Краснознаменской, Ленина, Володарского, Комсомольской, Калинина (от улицы Пугачевской до Набережной 62-й Армии).





Волгоградцам и гостям города, планирующим посетить массовые мероприятия, предлагают оставлять транспорт на парковках:





- ТРК «Мармелад»,





- ТРК «Европа Сити Молл»,





- по улице Маршала Крылова около стадиона «Волгоград Арена»,





- на площади Павших Борцов с 12.00.