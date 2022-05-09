Общество 09.05.2022 08:19
09.05.2022 08:19
В Центральном районе Волгограда сегодня, 9 мая, на время проведения массовых мероприятий по случаю Дня Победы для транспорта перекрыли главные улицы. В 9.30 ограничат проезд и по проспекту Ленина.
С 22.00 8 мая до 12.00 9 мая пешеходный режим введен на площади Павших Борцов и прилегающих к ней улицах.
С 09.30 до 14.00 от улицы Комсомольской до улицы Кубинской по проспекту Ленина и на улице 7-й Гвардейской от Набережной 62-й Армии до Коммунистической также будет запрещено движение транспорта. Возобновится оно после прохождения колонны «Бессмертного полка».
С 22.00 8 мая до 24.00 9 мая пешеходные зоны действуют на Набережной 62-й Армии в границах от ул. 7-ой Гвардейской до ул. Калинина, а также на улицах Краснознаменской, Ленина, Володарского, Комсомольской, Калинина (от улицы Пугачевской до Набережной 62-й Армии).
Волгоградцам и гостям города, планирующим посетить массовые мероприятия, предлагают оставлять транспорт на парковках:
- ТРК «Мармелад»,
- ТРК «Европа Сити Молл»,
- по улице Маршала Крылова около стадиона «Волгоград Арена»,
- на площади Павших Борцов с 12.00.
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