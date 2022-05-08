В Волгограде из-за угроз эвакуировали торговый центр









Сегодня в оперативные службы поступило сообщение о минировании ТРК «Европа Сити Молл» в Центральном районе Волгограда. Об инциденте сообщают очевидцы. На месте происшествия работают оперативные службы. Посетителей и персонал попросили покинуть заведение, пока идет осмотр помещений.

Напомним, что накануне, 7 мая, на выход попросили покупателей и персонал Ворошиловского торгового центра из-за угрозы минирования здания.

Также сообщалось, что аналогичные анонимные сообщения ранее получили еще несколько объектов в городе.

Все угрозы оказались ложными.



