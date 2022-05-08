В Волгоградской области отремонтируют «героические» улицы









Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Волгоградской области, сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Так, в Волгограде приведут в порядок местный проезд по улице Маршала Андрея Еременко в Краснооктябрьском районе, улицу 10-й стрелковой дивизии НКВД в Центральном районе, улицу имени Саши Филиппова в границах улиц Череповецкой и Чарджуйской в Ворошиловском районе, а также местный проезд по улице 64-й Армии в Кировском районе.

В городе Волжском восстановят дорожное покрытие на улице Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, а также на двух участках улицы 40 лет Победы, отремонтируют улицы имени Марины Расковой и Зои Космодемьянской, а также улицу Олега Кошевого — создателя и участника антифашистской группы «Молодая гвардия».

В рамках дорожного нацпроекта в текущем году в волгоградском регионе приведут к нормативному состоянию порядка 300 км областных автомагистралей, 60 км улиц Волгограда и 40 км улиц Волжского, отремонтируют мосты через Медведицу, реку Рысь, переход через ВДСК в районе села Мариновка. Также в планах — ремонт моста через реку Кардаил, капремонт путепровода через ж/д пути на дороге Самойловка-Елань-Преображенская-Кругловка-Шумилинская в Новоаннинском районе, обновление пяти путепроводов в Волгограде и Волжском.



