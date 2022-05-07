В Волгоградской области в обработку отходов вложат 3,5 млрд рублей

В Волгоградской области планируют построить два объекта по обращению с ТКО мощностью 300 000 тонн в год. Как сообщает ИА «Высота 102», дорожную карту по реализации концессии подписали Российский экологический оператор, Волгоградская область и группа компаний «Ситиматик».

— Еще одна концессия готовится к реализации в Волгоградской области. РЭО подписал дорожную карту с властями региона и ГК «Ситиматик». Ориентировочный объем инвестиций составляет 3,5 миллиарда рублей, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Подача частной концессионной инициативы запланирована в 2022 году. Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Ранее информагентство сообщало, что регоператора по обращению с ТКО обязали выявлять и фиксировать факты нарушения правил сортировки мусора.

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