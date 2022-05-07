Общество

Безмасочников в рядах Бессмертного полка в Волгограде пообещали не наказывать штрафами

Общество 07.05.2022 11:14
07.05.2022 11:14


В Волгограде 9 мая впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса состоится шествие Бессмертного полка. Организаторы ожидают на мероприятии не менее двух десятков тысяч участников. Роспотребнадзор в свою очередь накануне заявил о необходимости соблюдения масочного режима волгоградцами. Руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Волгоградской области Ярослав Князев сегодня, 7 мая, прокомментировал решение надзорного органа. 

– Действующими на территории Волгоградской области правовыми нормами разрешено нахождение граждан на улице без масок. Информация Роспотребнадзора о масочном режиме в ходе Бессмертного полка носит рекомендательный характер.

Соответственно, штрафовать или требовать надеть маску от участника акции ни организаторы, ни правоохранительные органы не будут, – сообщил ИА «Высота 102» Ярослав Князев. – Разумеется, маску можно надеть с профилактической целью, если вы чувствуете легкое недомогание и заботитесь о том, чтобы идущие рядом с вами в колонне люди, особенно пожилые, были в безопасности.

Напомним, что шествие стартует 9 мая в 12.00 от Дома Павлова и проследует до мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Перед стартом участникам предстоит пройти через металлодетекторы. Полицейские могут попросить оставить на входе предметы, представляющие опасность для участников. 

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