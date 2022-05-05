Обводнение Волго-Ахтубинской поймы сняли с высоты птичьего полета

Заливные луга и ерики Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области сняли с высоты птичьего полета. В 2022 году водные артерии поймы максимально наполнились водой.

Напомним, что сегодня, 5 мая, губернатор Волгоградской области провел выездное совещание по вопросу обводнения поймы. По словам Андрея Бочарова, в этом году ситуация благодаря проведенной масштабной расчистке ериков значительно лучше, чем годами ранее. Благодаря этому жители Заволжья могут рассчитывать этим летом на богатый урожай и улов рыбы.

– Наполнение поймы удовлетворительное. Расчистка ериков дала результат — это позволит неплохо пройти летний период. Проделанная в предыдущий период работа дает нам основание говорить, что вода в ерики зашла и сохранится там, — отметил глава волгоградского региона.

С конца апреля и по 3 мая Волжская ГЭС работала с максимально установленными сбросами, 7 по 20 мая будет удерживаться так называемая «рыбная полка».



Видео: администрация Волгоградской области