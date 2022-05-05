Общество

80 проекторов и 22-метровые башни: Мамаев курган накроют полотном для шоу «Свет Великой Победы»

Общество 05.05.2022 16:59
05.05.2022 16:59


В Волгограде сегодня, 5 мая, на Мамаевом кургане организаторы инсталляции «Свет Великой Победы» рассказали журналистам о сценарии этого года и новых решениях подрядчика. Специально для девяти показов в эти дни на Главной высоте России монтируют огромное полотно. В этом году проецироваться изображение будет на склон под монументом. 

– Особенностью этого года станет использование дополнительной поверхности, на которую будет проецироваться изображение. В прошлые годы были дополнительные поверхности на подпорной стене. В этом году мы отказались от прежнего технического решения, вместо этого проекция будет осуществляться на склон Мамаева кургана перед «Родиной-матерью», – рассказал директор Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Дмитрий Асеев. – По замыслу художественного руководства, так зритель сможет увидеть единое полотно без разрыва между «Родиной-матерью» и подпорной стеной. В прошлом году проблему  разрыва приходилось решать с помощью VR-технологий непосредственно во время трансляции. 

Единое изображение, по словам Асеева, волгоградцы и гости города смогут наблюдать от подпорной стены до меча скульптуры. 

Территория по периметру бассейна, где во время показов будут находиться зрители, также будет включена световыми эффектами в общую картину. 

Сценарий инсталляции в этом году останется прежним. В основе сюжета – подвиг советского народа и массовый героизм в годы Великой Отечественной войны. Новыми будут художественные решения и изображения, заявил Дмитрий Асеев.

В этом году в качестве подрядной организации выступает новая компания. Конкурс проводился, по словам руководителя подведомственного облкомкультуры учреждения, негласно.

– Конкурс проводился среди исполнителей, многих из которых мы знаем. С какими-то принимали участие в мероприятиях, – пояснил Асеев. – Выбор был сделан просто - мы увидели работу ООО «Солярис-видео», когда праздновалось 800-летие со дня рождения Александра Невского. Инсталляция, которая транслировалась на храм в центре Волгограда, – это их работа. 

В Волгоград организаторы инсталляции прибыли еще в конце апреля. Сразу же на Мамаевом кургане начался монтаж конструкций. 

– В подготовке проекта  задействовано порядка 40 человек. В показе будет задействовано 80 проекторов, – рассказала директор по развитию бизнеса ООО «Солярис-видео» Екатерина Кашкина. – Помимо этого мы используем 70 световых приборов, а для монтажа проекторов смонтировали башни с основанием 10 на 8 метров и высотой 22 метра. Именно с такой высоты мы можем транслировать изображение и на склон, и на «Родину-мать». 

Полотно, которое монтируется на склоне Мамаева кургана, подбиралось при содействии сотрудников музея-заповедника «Сталинградская битва». 

– Выбранный тип ткани пропускает и ультрафиолетовые лучи, и воду, – утверждает Екатерина Кашкина. – Мы тестировали его перед монтажом и убедились, что никакого ущерба газону на склоне полотно не принесет. 

Продолжительность инсталляции составит всего 13 минут. Произведение будет показываться на Мамаевом кургане 9 раз. График  информагентство «Высота 102» публиковало накануне. 

Кстати, лучшей точкой для просмотра инсталляции организаторы называют ступени, ведущие к бассейну. 

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