В Волгограде сегодня, 5 мая, на Мамаевом кургане организаторы инсталляции «Свет Великой Победы» рассказали журналистам о сценарии этого года и новых решениях подрядчика. Специально для девяти показов в эти дни на Главной высоте России монтируют огромное полотно. В этом году проецироваться изображение будет на склон под монументом.

– Особенностью этого года станет использование дополнительной поверхности, на которую будет проецироваться изображение. В прошлые годы были дополнительные поверхности на подпорной стене. В этом году мы отказались от прежнего технического решения, вместо этого проекция будет осуществляться на склон Мамаева кургана перед «Родиной-матерью», – рассказал директор Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Дмитрий Асеев. – По замыслу художественного руководства, так зритель сможет увидеть единое полотно без разрыва между «Родиной-матерью» и подпорной стеной. В прошлом году проблему разрыва приходилось решать с помощью VR-технологий непосредственно во время трансляции.

Единое изображение, по словам Асеева, волгоградцы и гости города смогут наблюдать от подпорной стены до меча скульптуры.

Территория по периметру бассейна, где во время показов будут находиться зрители, также будет включена световыми эффектами в общую картину.

Сценарий инсталляции в этом году останется прежним. В основе сюжета – подвиг советского народа и массовый героизм в годы Великой Отечественной войны. Новыми будут художественные решения и изображения, заявил Дмитрий Асеев.

В этом году в качестве подрядной организации выступает новая компания. Конкурс проводился, по словам руководителя подведомственного облкомкультуры учреждения, негласно.

– Конкурс проводился среди исполнителей, многих из которых мы знаем. С какими-то принимали участие в мероприятиях, – пояснил Асеев. – Выбор был сделан просто - мы увидели работу ООО «Солярис-видео», когда праздновалось 800-летие со дня рождения Александра Невского. Инсталляция, которая транслировалась на храм в центре Волгограда, – это их работа.

В Волгоград организаторы инсталляции прибыли еще в конце апреля. Сразу же на Мамаевом кургане начался монтаж конструкций.

– В подготовке проекта задействовано порядка 40 человек. В показе будет задействовано 80 проекторов, – рассказала директор по развитию бизнеса ООО «Солярис-видео» Екатерина Кашкина. – Помимо этого мы используем 70 световых приборов, а для монтажа проекторов смонтировали башни с основанием 10 на 8 метров и высотой 22 метра. Именно с такой высоты мы можем транслировать изображение и на склон, и на «Родину-мать».

Полотно, которое монтируется на склоне Мамаева кургана, подбиралось при содействии сотрудников музея-заповедника «Сталинградская битва».

– Выбранный тип ткани пропускает и ультрафиолетовые лучи, и воду, – утверждает Екатерина Кашкина. – Мы тестировали его перед монтажом и убедились, что никакого ущерба газону на склоне полотно не принесет.

Продолжительность инсталляции составит всего 13 минут. Произведение будет показываться на Мамаевом кургане 9 раз. График информагентство «Высота 102» публиковало накануне.

Кстати, лучшей точкой для просмотра инсталляции организаторы называют ступени, ведущие к бассейну.