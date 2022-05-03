Волгоградцы хотят для счастья 172 тысячи рублей в месяц





Чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно 190 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (255 тыс. руб.). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тыс. против 166 тыс. руб.), сообщили ИА «Высота 102» в компании SuperJob. Чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно 190 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (255 тыс. руб.). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тыс. против 166 тыс. руб.), сообщили ИА «Высота 102» в компании SuperJob.

В Волгограде сейчас для счастья нужно 172 тыс. рублей. Это на 10 тыс. рублей больше, чем в мае прошлого года. К слову, в начале наблюдений в 2018 году эта сумма, по данным аналитиков, равнялась у горожан 169 тыс. рублей.По сравнению с ноябрем 2021 года, когда проводилось аналогичное исследование, «цена» счастья выросла в среднем на 12 тыс. руб. (+7%).Самые большие финансовые аппетиты — у жителей Москвы: в столице для счастья нужно в среднем 230 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тыс. и 192 тыс. руб. соответственно). Самые скромные денежные аппетиты — у населения Оренбурга (140 тыс. руб.), Рязани (145 тыс. руб.), Липецка, Астрахани (по 150 тыс. руб.) и Кирова (155 тыс. руб.).За последние месяцы заметно выросла не только сумма, которой достаточно для счастья, но и желаемый минимальный размер оплаты труда, и уровень пенсионных ожиданий россиян.