"Будем яблочной столицей России": губернатор оценил чудо-сады под Волгоградом

Производственный комплекс «Садов Придонья» и цветущие яблоневые сады посетил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона обсудил вопросы устойчивой работы предприятий в новых условиях, в том числе дальнейшее развитие компании и реализацию инвестиционных проектов. Президент национальной продовольственной группы «Сады Придонья» Андрей Самохин в роли «экскурсовода» познакомил губернатора с мощным производственным комплексом компании и технологией закладки суперинтенсивных садов.
- Несмотря на санкции, вся продукция производится с увеличением объемов. «Сады Придонья» имеют серьезные возможности и основания занять большую долю рынка, — заявил Андрей Бочаров.
Сейчас идет активное взаимодействие с производителями различной упаковки для замещения тары зарубежного производства.
Так, в настоящий момент в одном из цехов производственного комплекса завершается монтаж нового оборудования по переработке фруктов, ягод и овощей для обеспечения завода собственным сырьём в течение года. Его мощность в три раза превышает возможности старой установки — уже 1 июля блок будет запущен.
Также с привлечением средств господдержки компания развивает мелиорацию и увеличивает площади суперинтенсивных садов — за шесть лет участки под плодовыми деревьями в Волгоградской области выросли с 3 173 га до 4648 га. Такие деревья начинают плодоносить уже на следующий год после высадки.
- У предприятия есть свой питомник площадью 50 га. В 2023 году предприятие должно завершить строительство еще одного современного комплекса хранения. И в 2024 году Волгоградская область будет номером один по свежему яблоку в России, - заверил глава региона.
В целом, в рамках модернизации производственной деятельности в период с 2015 года инвестировано более 12 млрд рублей — формирование замкнутого производственного цикла «от семечки до готового продукта» позволяет предприятию осуществлять контроль качества на всех без исключения этапах, что наиболее важно для продуктов детского питания.
Справка. В 2021 году был введен новый завод по выпуску детского питания на растительной основе с использованием заквасочных культур. В 2017-м завершена модернизация волгоградского завода по переработке фруктов и овощей и производству натурального пюре в асептической упаковке — две новые линии позволили увеличить мощность в два раза; в 2018-м модернизировано производство детского питания, а также цех по переработке плодов и выпуску концентрированного сока; на базе филиала в посёлке Донской Калачевского района реализуется проект по созданию современного плодохранилища — первая очередь мощностью 10 тыс. тонн хранения с цехом сортировки-упаковки уже введена. В 2020 году начато строительство второй очереди на 10 тысяч тонн яблок.
В 2021 году создан новый завод по производству кислонемолочных продуктов — нового вида детского питания на основе овса. Оборудованы производственный корпус, склад готовой продукции, испытательная лаборатория. Общий объем инвестиций на эти цели составил порядка 1 млрд рублей.
Преображается и поселок, где расположена компания. Здесь построены водо- и газопровод; отремонтирован и оснащен современным оборудованием многопрофильный медцентр; возведены ФОК, храм великомученика Иоанна Воина, современный детский игровой комплекс площадью 600 кв.м и комфортное жилье для сотрудников. В настоящее время компанией ведется строительство современного детского сада на 80 мест.