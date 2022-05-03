"Будем яблочной столицей России": губернатор оценил чудо-сады под Волгоградом





Производственный комплекс «Садов Придонья» и цветущие яблоневые сады посетил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона обсудил вопросы устойчивой работы предприятий в новых условиях, в том числе дальнейшее развитие компании и реализацию инвестиционных проектов. Президент национальной продовольственной группы «Сады Придонья» Андрей Самохин в роли «экскурсовода» познакомил губернатора с мощным производственным комплексом компании и технологией закладки суперинтенсивных садов. Производственный комплекс «Садов Придонья» и цветущие яблоневые сады посетил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона обсудил вопросы устойчивой работы предприятий в новых условиях, в том числе дальнейшее развитие компании и реализацию инвестиционных проектов. Президент национальной продовольственной группы «Сады Придонья» Андрей Самохин в роли «экскурсовода» познакомил губернатора с мощным производственным комплексом компании и технологией закладки суперинтенсивных садов.





Так, в настоящий момент в одном из цехов производственного комплекса завершается монтаж нового оборудования по переработке фруктов, ягод и овощей для обеспечения завода собственным сырьём в течение года. Его мощность в три раза превышает возможности старой установки — уже 1 июля блок будет запущен. Так, в настоящий момент в одном из цехов производственного комплекса завершается монтаж нового оборудования по переработке фруктов, ягод и овощей для обеспечения завода собственным сырьём в течение года. Его мощность в три раза превышает возможности старой установки — уже 1 июля блок будет запущен.





Справка. В 2021 году был введен новый завод по выпуску детского питания на растительной основе с использованием заквасочных культур. В 2017-м завершена модернизация волгоградского завода по переработке фруктов и овощей и производству натурального пюре в асептической упаковке — две новые линии позволили увеличить мощность в два раза; в 2018-м модернизировано производство детского питания, а также цех по переработке плодов и выпуску концентрированного сока; на базе филиала в посёлке Донской Калачевского района реализуется проект по созданию современного плодохранилища — первая очередь мощностью 10 тыс. тонн хранения с цехом сортировки-упаковки уже введена. В 2020 году начато строительство второй очереди на 10 тысяч тонн яблок. Справка. В 2021 году был введен новый завод по выпуску детского питания на растительной основе с использованием заквасочных культур. В 2017-м завершена модернизация волгоградского завода по переработке фруктов и овощей и производству натурального пюре в асептической упаковке — две новые линии позволили увеличить мощность в два раза; в 2018-м модернизировано производство детского питания, а также цех по переработке плодов и выпуску концентрированного сока; на базе филиала в посёлке Донской Калачевского района реализуется проект по созданию современного плодохранилища — первая очередь мощностью 10 тыс. тонн хранения с цехом сортировки-упаковки уже введена. В 2020 году начато строительство второй очереди на 10 тысяч тонн яблок.

- Несмотря на санкции, вся продукция производится с увеличением объемов. «Сады Придонья» имеют серьезные возможности и основания занять большую долю рынка, — заявил Андрей Бочаров.Сейчас идет активное взаимодействие с производителями различной упаковки для замещения тары зарубежного производства.Также с привлечением средств господдержки компания развивает мелиорацию и увеличивает площади суперинтенсивных садов — за шесть лет участки под плодовыми деревьями в Волгоградской области выросли с 3 173 га до 4648 га. Такие деревья начинают плодоносить уже на следующий год после высадки.- У предприятия есть свой питомник площадью 50 га. В 2023 году предприятие должно завершить строительство еще одного современного комплекса хранения. И в 2024 году Волгоградская область будет номером один по свежему яблоку в России, - заверил глава региона.В целом, в рамках модернизации производственной деятельности в период с 2015 года инвестировано более 12 млрд рублей — формирование замкнутого производственного цикла «от семечки до готового продукта» позволяет предприятию осуществлять контроль качества на всех без исключения этапах, что наиболее важно для продуктов детского питания.В 2021 году создан новый завод по производству кислонемолочных продуктов — нового вида детского питания на основе овса. Оборудованы производственный корпус, склад готовой продукции, испытательная лаборатория. Общий объем инвестиций на эти цели составил порядка 1 млрд рублей.Преображается и поселок, где расположена компания. Здесь построены водо- и газопровод; отремонтирован и оснащен современным оборудованием многопрофильный медцентр; возведены ФОК, храм великомученика Иоанна Воина, современный детский игровой комплекс площадью 600 кв.м и комфортное жилье для сотрудников. В настоящее время компанией ведется строительство современного детского сада на 80 мест.