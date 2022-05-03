Росстат: в Волгоградской области снизилось количество вакансий

Общество 03.05.2022 08:47
03.05.2022 08:47
Ситуацию на рынке труда в Волгоградской области в марте 2022 года изучили в Росстате. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по данным федеральной службы по труду и занятости в марте в регионе численность не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете, составляла 7,8 тысячи человек. По сравнению с февралем это немногим меньше – было 8 тысяч безработных. Из них в марте 5 тысяч человек получали пособие по безработице, тогда как в феврале такое пособие выплачивалось 5,3 тысячам человек.Уровень безработицы в Волгоградской области в марте 2022 года зафиксирован на том же уровне, что и в феврале – 0,5% от количества рабочей силы. При этом в регионе снизилось количество вакансий. Если в феврале работодатели искали 33722 сотрудников, то в марте - 32653.
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