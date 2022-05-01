Расследования

В Волгоградском парке появились скворечники

Расследования 01.05.2022 15:32
01.05.2022 15:32


В центральном парке культуры и отдыха в Волгограде сегодня, несмотря на праздничный день, вовсю кипела работа.

Сегодня здесь появились скворечники с кормушками. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, в мероприятии вместе со взрослыми приняли участие и дети.

- Даже не сомневаемся, что пернатым понравятся эти уютные домики, - рассказал Андрей Еркин. – И наших посетителей будет радовать пение птиц.

Также продолжается и озеленение территории парка. Накануне здесь посадили еще 60 крупномерных деревьев, в том числе на островке строящегося плавательного водоема.

Появилась в ЦПКиО и новая подсветка. Дополнительное освещение провели в зоне  выставок.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Расследования
01.05.2022 11:51
Расследования 01.05.2022 11:51

0
Далее
Расследования
01.05.2022 10:04
Расследования 01.05.2022 10:04

0
Далее
Расследования
30.04.2022 20:05
Расследования 30.04.2022 20:05

0
Далее
Расследования
30.04.2022 14:13
Расследования 30.04.2022 14:13

0
Далее
Расследования
30.04.2022 12:18
Расследования 30.04.2022 12:18

0
Далее
Расследования
29.04.2022 19:30
Расследования 29.04.2022 19:30

0
Далее
Расследования
29.04.2022 16:43
Расследования 29.04.2022 16:43

0
Далее
Расследования
29.04.2022 15:32
Расследования 29.04.2022 15:32

0
Далее
Расследования
29.04.2022 14:06
Расследования 29.04.2022 14:06

0
Далее
Расследования
29.04.2022 11:48
Расследования 29.04.2022 11:48

0
Далее
Расследования
29.04.2022 11:24
Расследования 29.04.2022 11:24

0
Далее
Расследования
29.04.2022 10:05
Расследования 29.04.2022 10:05

0
Далее
Расследования
28.04.2022 14:59
Расследования 28.04.2022 14:59

0
Далее
Расследования
28.04.2022 12:06
Расследования 28.04.2022 12:06

0
Далее
Расследования
28.04.2022 11:17
Расследования 28.04.2022 11:17

0
Далее

Лента новостей

17:09
Волгоградских спасателей перевели в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:54
Лишь 10% волгоградцев считают 1 мая праздником трудящихсяСмотреть фотографии
16:11
«Ждем и Хирурга»: в Волгоград снова приезжают «Ночные волки»Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградском парке появились скворечникиСмотреть фотографии
14:33
Сенатор с удочкой, утенок-весельчак и коляска для детского сада: Первомай в Волгограде в лицах и краскахСмотреть фотографии
13:15
В первомайских шествиях участвовали почти 50 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области рыбак утонул в своей машинеСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде после скандала вывезли устроенную МУПом свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Экс-главный тренер «Ротора» припомнил волгоградским функционерам старые обидыСмотреть фотографии
11:51
Матпомощь без НДФЛ: смотрим, что требовали волгоградцы на ПервомайСмотреть фотографии
11:49
Под Волгоградом женщина-таксист устроила ДТП с шестью пострадавшимиСмотреть фотографии
11:37
Успел к 1 Мая: на фасаде многоэтажки в Волгограде появилась картина с солдатом и детьмиСмотреть фотографии
11:16
«Мы умеем объединяться»: на площади Павших борцов в Волгограде прошел первомайский митингСмотреть фотографии
10:04
Житель Волгоградской области сдался полиции после убийства приятеляСмотреть фотографии
09:12
Тысячи волгоградцев собираются на первомайское шествиеСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области на 1% снизилась смертность населенияСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде 1 мая изменилась транспортная схемаСмотреть фотографии
06:37
Волгоград встречает Первомай перекрытыми улицами в центреСмотреть фотографии
22:28
Из Камышина в Волгоград на вертолете транспортировали байкера после ДТПСмотреть фотографии
21:23
Похоронили надежду: волгоградский «Ротор» проиграл «Кубани»- 1:2Смотреть фотографии
20:05
В Волжском пьяный мужчина угрожал с балкона убить соседаСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде сотрудники МУПа попались на сбросе отходов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Как интересно провести майские праздники в Волгоградской области: путеводительСмотреть фотографии
17:58
Жители домов по улице Пархоменко в Волгограде остались без водыСмотреть фотографии
17:19
В мае волгоградские стоматологи переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережнойСмотреть фотографии
15:46
Жителей Волгограда с 11 мая снова оставят без горячей водыСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде для репетиций парада Победы перекроют улицыСмотреть фотографии
14:13
В Камышине задержан предполагаемый жестокий убийца 55-летней женщиныСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде с 1 мая запустят новый троллейбусный маршрут № 9аСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 