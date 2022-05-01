В Волгоградском парке появились скворечники

Расследования 01.05.2022 15:32
01.05.2022 15:32
В центральном парке культуры и отдыха в Волгограде сегодня, несмотря на праздничный день, вовсю кипела работа.
Сегодня здесь появились скворечники с кормушками. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, в мероприятии вместе со взрослыми приняли участие и дети.
- Даже не сомневаемся, что пернатым понравятся эти уютные домики, - рассказал Андрей Еркин. – И наших посетителей будет радовать пение птиц.
Также продолжается и озеленение территории парка. Накануне здесь посадили еще 60 крупномерных деревьев, в том числе на островке строящегося плавательного водоема.
Появилась в ЦПКиО и новая подсветка. Дополнительное освещение провели в зоне выставок.
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