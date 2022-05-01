Общество

В Волгограде 1 мая изменилась транспортная схема

Общество 01.05.2022 06:53
01.05.2022 06:53

В Волгограде празднование Первомая в этом году совпало с масштабными переменами в работе общественного транспорта. Именно сегодня на смену автобусам №95 на маршрут №8а выйдут новые троллейбусы с автономным ходом. Одновременно в центре Волгограда на время первомайского шествия изменится схема движения автобусов и популярных троллейбусов №9, 10а, 15а. 

 

  • до 07.30 троллейбусы №№ 9, 10а, 15а  и новый троллейбусный маршрут № 8а  1 мая курсируют в соответствии с действующим расписанием и утвержденными схемами движения;
  • с 7.30 до 10.30 при движении с северной части города маршрут № 8а будет работать в границах от поселка  ГЭС до улицы 7-й Гвардейской, 
  • с 7.30 до 10.30 троллейбусы № 9 и № 10а будут разворачиваться на остановке «Дворец Спорта»,
  • маршруты №№ 10а и 15а, следуя из Дзержинского района, до 10.30 будут разворачиваться на улице Новороссийской,
  • при движении от площади им. Куйбышева с 7.30 маршруты троллейбусов №№ 8а, 9 и 15а довезут пассажиров лишь до улицы  Краснознаменской. 

 

Автобусы №№ 2, 88 и 89э при движении в центр города будут доезжать утром 1 мая до остановки «Современник», оттуда по улицам  Краснознаменской и Коммунистической пассажиры на этих же автобусах доберутся до конечной остановки - железнодорожного вокзала.

Автобусы № 6 при движении в центральную часть города с проспекта  Жукова повернут на улице Рокоссовского и далее через улицы Голубинскую, Балонина, Коммунистическую доедут до железнодорожного вокзала. В обратном направлении автобус № 6 будет следовать по улицам Коммунистической, Кубанской, Пархоменко с выходом на  Невскую и далее по обычной схеме.

По этой же схеме в центре Волгограда с 7.30 до 10.30 1 мая будет работать и маршрут № 21.

Напомним, что с 1 мая в Волгограде на линию выходит новый троллейбус №9а. Машины, которые ранее обслуживали автобусный маршрут №95, власти обещали перекинуть на другие маршруты, сократив интервал движения. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
01.05.2022 06:37
Общество 01.05.2022 06:37

0
Далее
Общество
30.04.2022 22:28
Общество 30.04.2022 22:28

0
Далее
Общество
30.04.2022 17:58
Общество 30.04.2022 17:58

0
Далее
Общество
30.04.2022 17:19
Общество 30.04.2022 17:19

0
Далее
Общество
30.04.2022 16:51
Общество 30.04.2022 16:51

0
Далее
Общество
30.04.2022 15:46
Общество 30.04.2022 15:46

0
Далее
Общество
30.04.2022 15:27
Общество 30.04.2022 15:27

0
Далее
Общество
30.04.2022 13:21
Общество 30.04.2022 13:21

0
Далее
Общество
30.04.2022 11:55
Общество 30.04.2022 11:55

0
Далее
Общество
30.04.2022 11:24
Общество 30.04.2022 11:24

0
Далее
Общество
30.04.2022 10:35
Общество 30.04.2022 10:35

0
Далее
Общество
30.04.2022 08:52
Общество 30.04.2022 08:52

0
Далее
Общество
30.04.2022 08:01
Общество 30.04.2022 08:01

0
Далее
Общество
29.04.2022 21:18
Общество 29.04.2022 21:18

0
Далее
Общество
29.04.2022 21:01
Общество 29.04.2022 21:01

0
Далее

Лента новостей

06:53
В Волгограде 1 мая изменилась транспортная схемаСмотреть фотографии
06:37
Волгоград встречает Первомай перекрытыми улицами в центреСмотреть фотографии
22:28
Из Камышина в Волгоград на вертолете транспортировали байкера после ДТПСмотреть фотографии
21:23
Похоронили надежду: волгоградский «Ротор» проиграл «Кубани»- 1:2Смотреть фотографии
20:05
В Волжском пьяный мужчина угрожал с балкона убить соседаСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде сотрудники МУПа попались на сбросе отходов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Как интересно провести майские праздники в Волгоградской области: путеводительСмотреть фотографии
17:58
Жители домов по улице Пархоменко в Волгограде остались без водыСмотреть фотографии
17:19
В мае волгоградские стоматологи переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережнойСмотреть фотографии
15:46
Жителей Волгограда с 11 мая снова оставят без горячей водыСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде для репетиций парада Победы перекроют улицыСмотреть фотографии
14:13
В Камышине задержан предполагаемый жестокий убийца 55-летней женщиныСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде с 1 мая запустят новый троллейбусный маршрут № 9аСмотреть фотографии
13:01
Байкер из Пензы попал в реанимацию после двойного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде «списанные» автобусы № 95 отправят на другие маршрутыСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом нашли искромсанное ножом тело женщиныСмотреть фотографии
11:55
Депутат ГД Савченко выступил за регистрацию домашних кошек и собакСмотреть фотографии
11:24
В центре Волгограда 20 домов оставили без горячей водыСмотреть фотографии
10:35
Бойцов из Калмыкии на Украине тронуло письмо волгоградской школьницыСмотреть фотографии
09:42
Волгоградцы смогут заработать на мусоре в первом в городе экопунктеСмотреть фотографии
08:52
Устроившая поножовщину в Волгограде поэтесса участвует в премии ПушкинаСмотреть фотографии
08:01
Гребень антициклона принесет в Волгоград резкое похолодание в ночь на 2 маяСмотреть фотографии
07:22
Стали известны подробности смерти молодого волгоградца в общежитииСмотреть фотографии
07:07
В Волгоградской области приняли план борьбы с последствиями глобального потепленияСмотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области установят границы защитных зон для 50 памятниковСмотреть фотографии
21:01
В Волгоградской области снизилось количество бедных людейСмотреть фотографии
20:28
Волгоградская область закупает спецтехнику на четверть миллиардаСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде ужесточили меры безопасности в школах и детсадахСмотреть фотографии
19:33
Столб преткновения оставил без воды на трое суток 20 частных домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 