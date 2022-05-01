В Волгограде 1 мая изменилась транспортная схема

В Волгограде празднование Первомая в этом году совпало с масштабными переменами в работе общественного транспорта. Именно сегодня на смену автобусам №95 на маршрут №8а выйдут новые троллейбусы с автономным ходом. Одновременно в центре Волгограда на время первомайского шествия изменится схема движения автобусов и популярных троллейбусов №9, 10а, 15а.

до 07.30 троллейбусы №№ 9, 10а, 15а и новый троллейбусный маршрут № 8а 1 мая курсируют в соответствии с действующим расписанием и утвержденными схемами движения;

с 7.30 до 10.30 п ри движении с северной части города маршрут № 8а будет работать в границах от поселка ГЭС до улицы 7-й Гвардейской,

ри движении с северной части города маршрут № 8а будет работать в границах от поселка ГЭС до улицы 7-й Гвардейской, с 7.30 до 10.30 троллейбусы № 9 и № 10а будут разворачиваться на остановке «Дворец Спорта»,

маршруты №№ 10а и 15а, следуя из Дзержинского района, до 10.30 будут разворачиваться на улице Новороссийской,

при движении от площади им. Куйбышева с 7.30 маршруты троллейбусов №№ 8а, 9 и 15а довезут пассажиров лишь до улицы Краснознаменской.

Автобусы №№ 2, 88 и 89э при движении в центр города будут доезжать утром 1 мая до остановки «Современник», оттуда по улицам Краснознаменской и Коммунистической пассажиры на этих же автобусах доберутся до конечной остановки - железнодорожного вокзала.

Автобусы № 6 при движении в центральную часть города с проспекта Жукова повернут на улице Рокоссовского и далее через улицы Голубинскую, Балонина, Коммунистическую доедут до железнодорожного вокзала. В обратном направлении автобус № 6 будет следовать по улицам Коммунистической, Кубанской, Пархоменко с выходом на Невскую и далее по обычной схеме.

По этой же схеме в центре Волгограда с 7.30 до 10.30 1 мая будет работать и маршрут № 21.

Напомним, что с 1 мая в Волгограде на линию выходит новый троллейбус №9а. Машины, которые ранее обслуживали автобусный маршрут №95, власти обещали перекинуть на другие маршруты, сократив интервал движения.