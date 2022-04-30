В Волгограде с 1 мая запустят новый троллейбусный маршрут № 9а

В Волгограде с 1 мая троллейбусы начнут курсировать по новому маршруту № 9а. Как стало известно ИА «Высота 102», троллейбусы пройдут по одной из главных магистралей города — проспекту имени В. И. Ленина.

— С 1 мая в Волгограде начинает работу троллейбусный маршрут № 9А «Детский центр — Нижний поселок ВГТЗ», — сообщили журналистам информагентства в пресс-службе администрации Волгограда. — Протяженность маршрута составит более 15 километров.

Как уточнили в горадминистрации, до 6 мая включительно новый маршрут будет работать наравне с троллейбусным маршрутом № 8 «Детский центр — Спартановка».

— С 7 мая троллейбусный маршрут №9А «Детский центр — Нижний поселок ВГТЗ» полностью заменяет маршрут № 8, — добавили в мэрии Волгограда.

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