Жители домов по улице Пархоменко в Волгограде остались без воды

В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко, 47 продолжается устранение утренней аварии, оставившей без горячей воды жителей 20 домов. Как пояснила ИА «Высота 102» официальный представитель ООО «Концессии теплоснабжения» Наталья Чернышова, восстановительные работы пришлось продлить.

— В ходе плановых гидравлических испытаний специалистами был выявлен слабый участок трубопровода в центральном тепловом пункте по улице Пархоменко, 47. В настоящий момент бригада тепловых сетей восстанавливает целостность коммуникаций и проводит регулировку параметров теплового пункта для безаварийной работы в осенне-зимний период, — сообщила Чернышова.

По словам представителя компании-концессионера, до конца дня подача ресурса будет возобновлена. Ранее завершить восстановительные работы планировалось к 12.00.

Помимо горячей в квартирах у жителей пропала и холодная вода. Как удалось выяснить журналистам информагентства, после того как трубу заварили, начались проблемы с давлением. Сейчас ремонтная бригада решает проблему с задвижкой. Воду обещают дать не раньше 20.00.

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