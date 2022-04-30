Общество

В центре Волгограда 20 домов оставили без горячей воды

Общество 30.04.2022 11:24
30.04.2022 11:24


Утро для части жителей заполотновской части Центрального района Волгограда началось с отсутствия горячей воды в кранах и плохого настроения. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за аварии на сетях 20 домов остались без горячего водоснабжения. 

— Произошла авария. Отключили 20 домов. Обещают устранить сегодня до 12.00. Но могут и продлить время восстановительных работ, — сообщили журналистам информагентства в аварийной службе. 

В редакцию обратились возмущенные читатели из дома № 47 по улице Пархоменко. Жильцы сообщили, что с 20 апреля они сидят без воды из-за плановых отключений. Теперь, по их словам, придется еще сутки сидеть грязными и холодными. 

— Сколько уже сидим без воды. А тут похолодание еще. Мерзнуть теперь будем? — задаются риторическим вопросом собственники квартир. 

В компании-концессионере прокомментировали аварийную ситуацию и назвали примерные сроки устранения происшествия.  

— В ходе плановых гидравлических испытаний специалистами был выявлен слабый участок трубопровода в центральном тепловом пункте по улице Пархоменко, 47, — пояснила официальный представитель ООО «Концессии теплоснабжения» Наталья Чернышова. — В настоящий момент бригада тепловых сетей восстанавливает целостность коммуникаций и проводит регулировку параметров теплового пункта для безаварийной работы в осенне-зимний период. 

Как уточнили в пресс-службе компании, предварительно, подачу ресурса возобновят к 12.00. С 20 по 30 апреля 17 домов по улице Пархоменко попали под плановое отключение горячей воды для проведения профилактических работ.  

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