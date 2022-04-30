Жителей Волгограда с 11 мая снова оставят без горячей воды

С 11 мая и до конца месяца во всех районах Волгограда возобновятся отключения горячей воды. Коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону. Как стало известно ИА «Высота 102», по некоторым адресам отключения произведут и в первые десять дней июня.

Плановые отключения горячей воды начались с 18 апреля. В ООО «Концессии теплоснабжения» горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения.

Ищите свой адрес списке плановых отключений ГВС:

Тракторозаводский район

Отключение горячей воды с 17 по 27 мая