Жителей Волгограда с 11 мая снова оставят без горячей воды

С 11 мая и до конца месяца во всех районах Волгограда возобновятся отключения горячей воды. Коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону. Как стало известно ИА «Высота 102», по некоторым адресам отключения произведут и в первые десять дней июня.
Плановые отключения горячей воды начались с 18 апреля. В ООО «Концессии теплоснабжения» горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения.
Ищите свой адрес списке плановых отключений ГВС:
Тракторозаводский район
Отключение горячей воды с 17 по 27 мая
улица 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица Андреева, 13
улица Атласова, 16
улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10
улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
улица Быкова, 4а
улица Героев Тулы 11, 13, 15, 17
улица Гидростроителей 2,6,10
улица Д. Бедного, 2а
улица Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
улица Клименко, 7, 7а, 9, 11
улица Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
проспект имени В. И. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
улица Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24
улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7
улица Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
Краснооктябрьский район
Отключение горячей воды с 11 по 20 мая
улица 39-я Гвардейская, 6, 8
переулок Аэропортовский, 2, 6, 8
улица Богунская, 10А, 12, 16
улица Варшавская, 4, 6, 7
улица Гончарова, 5, 7, 9
улица Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
улица Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 142, 142а, 144, 146
улица Клары Цеткин, 5, 7
улица Короткая, 23, 25, 27
улица Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
проспект Металлургов, 30, 32, 34
улица Новоремесленная, 3,5
улица Пельше, 9, 11, 13, 15
улица Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56, 56, 61, 63
улица Титова, 20А
улица Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5
улица Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47
Отключение горячей воды с 11 по 24 мая
проспект Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
улица Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Отключение горячей воды с 17 по 27 мая
улица Ватутина, 8, 10, 12, 14
улица Курильская, 5, 7, 9
улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Центральный район
Отключение горячей воды с 16 по 27 мая
улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а
улица Бакинская, 2, 2а, 13
улица Глазкова, 15, 23, 27
улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
улица Землянского, 3, 5, 9
улица Коммунальная, 18
улица Комсомольская, 6, 8
улица Краснознаменская, 6, 7, 8;
улица Ленина, 6, 11, 25
проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
улица Наумова, 14
улица Порт-Саида, 7а
улица Пражская, 1
улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
улица Чуйкова, 37, 51а
Отключение горячей воды с 17 по 30 мая
улица Новороссийская, 43
улица Чапаева 8, 10, 18
Отключение горячей воды с 31 мая по 10 июня
улица Голубинская, 8
улица Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
улица Кубанская, 17
улица Новороссийская, 5, 11
улица Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
Дзержинский район
Отключение горячей воды с 11 по 12 мая
улица Ангарская, 7б, 7г, 9б, 9в, 13
улица Бурейская, 1,1а, 1в, 1д
улица Жирновская, 9
улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
улица Тимофеева,10
улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
улица Щербина, 10
Отключение горячей воды с 17 по 30 мая
улица 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
бульвар 30-летия Победы, 6, 11а, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 22, 24, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 7274, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
улица Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2
улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
улица Константина Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
улица Качинцев, 108, 108а, 110, 112
улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
улица Московская, 5а, 6а
улица Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54
улица Симонова, 18, 20, 22, 24, 26
улица Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38
Отключение горячей воды с 18 по 31 мая
улица 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65
улица Аракская, 29, 31, 33, 35
улица Безымянная, 1
улица Восточно-Казахстанская, 16, 18
улица Космонавтов, 59, 61
улица Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20
улица Хорошева, 14, 20
Отключение горячей воды с 30 мая по 10 июня
улица 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
улица Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
улица Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
улица Ессентукская, 3, 19
улица Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142
улица Колпинская, 1а,1б,9,11
улица Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
улица Кутузовская, 1, 9
улица Панкратова, 60
улица Полесская, 6
улица Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24
улица Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16
улица Толбухина, 9, 36, 38, 40
улица Фестивальная, 17
улица Шекснинская, 8а, 10а,12а,16
Ворошиловский район
Отключение горячей воды с 11 по 24 мая
улица Буханцева, 36, 38, 42
улица Елисеева, 5, 8, 9, 10
улица Кузнецкая, 67, 71, 73
Отключение горячей воды с 18 по 31 мая
улица Буханцева, 20, 22
улица Воркутинская, 3
улица Липецкая, 3, 3а
Отключение горячей воды с 23 мая по 2 июня
улица Баррикадная, 19, 19А
улица Бобруйская, 1, 1а
улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18
улица Гомельская, 1
улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
улица Иркутская, 8
улица Калинина, 19, 21, 23, 25
улица Каменская, 4, 6, 8, 10
улица Канунникова, 9
улица Ким, 18
улица Клинская, 33, 34, 35
улица Ковровская, 4
улица Козловская, 16, 16а, 25, 37
улица Краснослободская, 17, 19
улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
улица Лавочкина, 2, 6/1, 7, 10/1, 10А,
улица Липецкая, 5, 7
улица Моздокская, 3, 5, 7
улица Новоузенская, 10а
улица Огарева, 1, 2, 7
улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д
улица Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27
улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29
улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
Советский район
Отключение горячей воды с 12 по 13 мая
улица 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1
улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица имени Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
улица Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50
улица имени Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
улица Даугавская, 5, 20
улица Калининградская, 2 а, 21
улица Краснопресненская, 3
улица Петровская, 9
улица имени Полухина, 2/1, 2/2
улица Родниковая, 14, 16, 18
улица Славская, 3, 10, 12
переулок Удмуртский, 2
проспект Университетский, 49, 54, 57, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
Отключение горячей воды с 12 по 23 мая
улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
улица Аджарская, 35, 37, 16, 18
улица Балакирева, 2
улица Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
улица Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
улица Запорожская, 3
улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
улица Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
улица Комарова 75, 79
улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7
улица Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
улица Мариупольская, 10, 12, 14
улица Новосибирская, 66
улица Песчанокопская, 13, 15, 17
улица Сухова, 19, 21, 25, 17
улица Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20
улица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21
проспект Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
улица Шауляйская, 4а, 2а
улица Янки Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12
Отключение горячей воды с 18 по 31 мая
улица Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54
улица Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9
Кировский район
Отключение горячей воды с 11 по 24 мая
улица Кирова, 74, 86а
улица Курчатова, 10а, 18
улица Тополевая, 9
Отключение горячей воды с 12 по 23 мая
улица Воронкова, 20/23, 29а, 78
улица Кедровая, 19, 21
улица Розы Люксембург, 5, 9
улица Черемшанская, 28а
улица Шумилова, 22, 30, 73, 77
Отключение горячей воды с 19 по 30 мая
улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137
улица Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94
улица Изоляторная, 2
улица Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149
улица Люблинская, 4
улица Зины Маресевой, 3, 9, 15
улица Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
улица Федотова, 4
Красноармейский район
Отключение горячей воды с 11 по 20 мая
улица Алийская, 16, 18
улица Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
улица Сидорова, 3
улица Судостроительная, 39, 43, 45
улица Электростальская, 11
Отключение горячей воды с 17 по 24 мая
проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
улица Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
улица Доценко, 35а
улица Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
улица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
улица Тельмана, 14, 19
бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
Отключение горячей воды с 23 по 31 мая
улица Колесная, 84
улица Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87 (все — частный сектор)
улица Куйбышева, 47, 47а, 49