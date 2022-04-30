Общество

Устроившая поножовщину в Волгограде поэтесса участвует в премии Пушкина

Общество 30.04.2022 08:52
30.04.2022 08:52


Некогда в одночасье приковавшая к себе внимание региональных и федеральных СМИ уроженка Волгограда Серафима Сапрыкина, уволенная из петербургской гимназии № 168 за чтение десятиклассникам стихов Хармса и Введенского, покоряет литературный олимп. Как сообщает ИА «Высота 102», бывшая педагог вошла в лонг-лист премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов. 

— Прекрасно, что в работах наших авторов, и особенно у тех авторов, кто прошел в Длинный список, есть что-то небанальное. И у каждого — свое. Непохожее на других, — заявил председатель совета экспертов премии Владимир Березин. 

Пикантность скандалу с Серафимой Сапрыкиной, выставлявшей себя жертвой режима, придало то, что девушка на своей малой родине — в городе Волгограде — в 2008 году была осуждена Краснооктябрьским районном судом за поножовщину. 19-летнюю волгоградку осудили на два года условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Позже, нанесшая своему знакомому два удара кухонным ножом девушка, всячески отрицала свое криминальное прошлое, хотя ее вина была доказана судом. Общественности даже была предъявлена справка от 21 июля 2021 года об отсутствии судимости, выданная Сапрыкиной в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснили журналисты информагентства, после инцидента 13-летней давности девушка сменила имя с Симы Чингизовны Казимовой и стала Серафимой Олеговной Сапрыкиной. Это произошло через несколько лет после того, как она выслушала приговор. 

Из Волгограда поэтесса переехала в Санкт-Петербург. В городе на Неве девушка регулярно участвовала в поэтических чтениях. Публиковалась в журналах «Знамя» и «Сибирские огни». Выпустила книгу. Является членом Союза писателей Москвы. 

В лонг-лист премии «Лицей» Серафима вышла со сборником «Родом из усть-потемок…». Приводим небольшую выдержку из небанального:

Спят горемык потомки
Смотрят настырно сны
Родом из усть-потемок
Где обретались мы

Сонм матерей невольных
Топот отцовских ног
Нет, не войнушки — войны
Боженька, а не бог

Фото: Серафима Сапрыкина / vk.com 

Справка 

Премия «Лицей» учреждена с целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. 

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