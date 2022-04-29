В Волгограде вышли в рейс «юбилейные» трамваи





Четыре обновленных тематических трамвая вышли сегодня в рейс в Красноармейском районе Волгограда. Это событие посвящено юбилею Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, отмечающего в этом году свое 65-летие.

Пассажиры с удовольствием ездят на «юбилейном» траспорте. Снаружи и изнутри вагоны украшены графическими видами Красноармейского района и завода, символикой компании «ЛУКОЙЛ» и ВНПЗ, фотографиями разных эпох.





Размещена также познавательная информация о предприятии, в том числе рассчитанная на детей. В трамваях обновлены кресла для пассажиров, проведены работы по покраске.

Появление ярких обновленных трамваев в Красноармейском районе города не случайно. Ведь именно здесь проживает большинство работников Волгоградского нефтеперерабатывающего завода – одного из крупнейших предприятий и налогоплательщиков Волгоградской области.





Волгоградский нефтеперерабатывающий завод совместно с администрацией региона всегда активно участвует в реализации социально значимых проектов Волгоградской области.

За последние годы только на территории Красноармейского района города реконструирован стадион «Темп», построен детский игровой городок «Нефтеград», ведётся благоустройство бульвара Энгельса.



