В Волгограде вышли в рейс «юбилейные» трамваи

Общество 29.04.2022 17:51 Новости компаний
29.04.2022 17:51 Новости компаний
Четыре обновленных тематических трамвая вышли сегодня в рейс в Красноармейском районе Волгограда. Это событие посвящено юбилею Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, отмечающего в этом году свое 65-летие.
Пассажиры с удовольствием ездят на «юбилейном» траспорте. Снаружи и изнутри вагоны украшены графическими видами Красноармейского района и завода, символикой компании «ЛУКОЙЛ» и ВНПЗ, фотографиями разных эпох.
Размещена также познавательная информация о предприятии, в том числе рассчитанная на детей. В трамваях обновлены кресла для пассажиров, проведены работы по покраске.
Появление ярких обновленных трамваев в Красноармейском районе города не случайно. Ведь именно здесь проживает большинство работников Волгоградского нефтеперерабатывающего завода – одного из крупнейших предприятий и налогоплательщиков Волгоградской области.
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод совместно с администрацией региона всегда активно участвует в реализации социально значимых проектов Волгоградской области.
За последние годы только на территории Красноармейского района города реконструирован стадион «Темп», построен детский игровой городок «Нефтеград», ведётся благоустройство бульвара Энгельса.
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